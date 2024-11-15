Мужчина пнул подростка, смеявшегося в московском метро. Удар в лицо попал на видео

Пассажир столичного метро ударом ноги отреагировал на смех в вагоне поезда, который принял на свой счёт. В ответ получил уголовное дело.

Как сообщили в прокуратуре Москвы, медицинская помощь после поездки в метро потребовалась 16-летнему юноше. Подросток разговаривал с другом, когда его ударил в лицо пьяный 39-летний пассажир.

Мужчина объяснил вспышку своей ярости смехом — он решил, что друзья смеются над ним.

На кадрах видно, как упитанный пассажир, стоявший в конце вагона, подходит к подросткам, которые не смотрят в его сторону, и после короткой речи бьёт одного из них.