Мужчина пнул подростка, смеявшегося в московском метро. Удар в лицо попал на видео

Пассажир столичного метро ударом ноги отреагировал на смех в вагоне поезда, который принял на свой счёт. В ответ получил уголовное дело.
Как сообщили в прокуратуре Москвы, медицинская помощь после поездки в метро потребовалась 16-летнему юноше. Подросток разговаривал с другом, когда его ударил в лицо пьяный 39-летний пассажир.
Мужчина объяснил вспышку своей ярости смехом — он решил, что друзья смеются над ним.
На кадрах видно, как упитанный пассажир, стоявший в конце вагона, подходит к подросткам, которые не смотрят в его сторону, и после короткой речи бьёт одного из них.
В отношении агрессора возбуждено уголовное дело по статье «Побои».
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