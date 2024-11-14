«Говорить о чем-то рано». В Кремле отреагировали на новый состав администрации президента США

Кремль наблюдает за формированием новой администрации избранного 47-го президента США Дональда Трампа, но делать какие-либо выводы пока рано. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 14 ноября.
«Мы, безусловно, за этим наблюдаем. Но, поверьте, это не является нашим главным приоритетом. Поэтому сейчас говорить о чем-то рано», — ответил представитель Кремля (цитата по «Вы слушали Маяк»).
Напомним, выборы президента США прошли на прошлой неделе: Трамп одержал победу над кандидатом от демократов Камалой Харрис. Сейчас избранный американский лидер формирует будущую администрацию. Так, на пост директора национальной разведки страны Трамп выдвинул бывшего конгрессмена, ветерана Иракской войны Тулси Габбарда, на должность генерального прокурора США Трамп выбрал республиканца Мэтта Гетца. Сенатор Марко Рубио, республиканец из Флориды, может занять пост государственного секретаря, конгрессмена Майка Уолца назначили советником по нацбезопасности в США, телеведущий и бывший военный Пит Хегсет может стать новым главой Пентагона, нашлось место и владельцу Tesla и SpaceX Илону Маску.
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