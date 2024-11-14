«Говорить о чем-то рано». В Кремле отреагировали на новый состав администрации президента США

Кремль наблюдает за формированием новой администрации избранного 47-го президента США Дональда Трампа, но делать какие-либо выводы пока рано. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 14 ноября.

«Мы, безусловно, за этим наблюдаем. Но, поверьте, это не является нашим главным приоритетом. Поэтому сейчас говорить о чем-то рано», — ответил представитель Кремля (цитата по «Вы слушали Маяк»).