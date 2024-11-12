Конгрессмен Майк Уолц назначен советником по нацбезопасности в США

Избранный на прошлой неделе 47-й президент США Дональд Трамп назначил конгрессмена от штата Флорида Майка Уолца на должность советника по нацбезопасности в своей администрации. Об этом 12 ноября пишет Reuters.

«Я с гордостью объявляю, что конгрессмен Майк Уолц назначается на службу в моем кабинете в качестве советника по национальной безопасности», — говорится в сообщении 47-го президента Штатов ( цитата по РИА).

Уолц является республиканцем и критиком Китая. Конгрессмен считает, что армия США не подготовлена на случай возникновения конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе. Кроме того, ранее в своей книге Уолц описал стратегию из пяти частей по предотвращению конфликта с Китаем. Среди пунктов было более быстрое вооружение Тайваня, усмирение союзников в Тихом океане и модернизация самолетов и кораблей.