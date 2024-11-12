Конгрессмен Майк Уолц назначен советником по нацбезопасности в США

Избранный на прошлой неделе 47-й президент США Дональд Трамп назначил конгрессмена от штата Флорида Майка Уолца на должность советника по нацбезопасности в своей администрации. Об этом 12 ноября пишет Reuters.
«Я с гордостью объявляю, что конгрессмен Майк Уолц назначается на службу в моем кабинете в качестве советника по национальной безопасности», — говорится в сообщении 47-го президента Штатов (цитата по РИА).
Уолц является республиканцем и критиком Китая. Конгрессмен считает, что армия США не подготовлена на случай возникновения конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе. Кроме того, ранее в своей книге Уолц описал стратегию из пяти частей по предотвращению конфликта с Китаем. Среди пунктов было более быстрое вооружение Тайваня, усмирение союзников в Тихом океане и модернизация самолетов и кораблей.
Также, как пишет издание, в 2022 году Уолц призывал администрацию Байдена предоставить Киеву больше оружия.
Ранее «Фонтанка» писала, что президент Финляндии Александр Стубб заявлял, что Трамп серьезно настроен на заключение мира на Украине. Стубб подчеркнул, что между выборами и днем инаугурации есть «окно возможностей» для соответствующих переговоров.
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