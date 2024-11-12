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Политика Стубб заявил, что Трамп серьезно настроен на заключение мира на Украине

Стубб заявил, что Трамп серьезно настроен на заключение мира на Украине

2 089
10 комментариев

Избранный президент США Дональд Трамп серьезно настроен на заключение мира на Украине. Об этом президент Финляндии Александр Стубб заявил в интервью Bloomberg, опубликованном 12 ноября.

Финский лидер рассказал, что в понедельник поговорил с Трампом по телефону. Европа и весь мир в целом должны понимать серьезные намерения Трампа на мир на Украине, заявил Стубб по итогам беседы.

«Мы в Европе и остальном мире должны понимать, что Дональд Трамп очень серьезно относится к заключению мирного соглашения», — цитирует агентство слова Стубба.

Президент Финляндии подчеркнул, что, по его мнению, между выборами и днем инаугурации есть «окно возможностей» для соответствующих переговоров.

Ранее The Washington Post со ссылкой на источники писал, что Дональд Трамп якобы звонил президенту России Владимиру Путину 7 ноября. По информации издания, лидеры в числе других тем обсуждали и украинский конфликт. 11 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что информация, опубликованная в американском СМИ, «не соответствует действительности». По словам Пескова, это «чистая выдумка». 6 ноября газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, как команда Трампа предлагает закончить конфликт.

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Комментарии
10
Bassbit
1 час
Трамп наверное хочет Нобелевскую премию мира получить
Pilat
2 часа
Ага...уже было
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