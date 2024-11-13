По делу о махинациях с «Пушкинской картой» арестован директор агентства «Кураж-концерт». Аферы проворачивали и в Петербурге

Основатель и директор театрально-концертного агентства «Кураж-концерт» Матвей Куражев арестован по обвинению в хищении более 100 миллионов рублей, выделенных из бюджета на программу «Пушкинская карта». Об этом 13 ноября пишет издание «Коммерсантъ».

Ранее о возбуждении уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, но имя задержанного по делу «столичного предпринимателя» не называлось.

Как стало известно «Ъ», Куражев был изобличен в махинациях с билетами на спектакль «Скупой папик», благодаря которым он сумел присвоить более 300 000 рублей. Кроме столичного региона деньги могли быть похищены при организации в том числе фиктивных концертов и спектаклей в Петербурге, Башкирии, Новгородской, Самарской, Ульяновской, Свердловской и Челябинской областях.

«Через Интернет аферисты находили молодых людей, которые приобретали билеты за счет находившихся на картах целевых бюджетных средств, а намерения посещать мероприятия не имели. Средства, предусмотренные госпрограммой на культурное развитие и воспитание молодежи, похищались», — говорится в сообщении МВД.

Источник: Телеграм-канал Ирины Волк

Незаконную деятельность, по версии следствия, 41-летний уроженец Ульяновска Матвей Куражев начал вести в 2021 году, в одно время с появлением программы «Пушкинская карта», дающей молодежи возможность бесплатного посещения музеев, театров и выставок. 5 000 рублей, которые перечисляются для этого из бюджета на пластиковую или виртуальную банковскую карту участника, нельзя обналичить, а лишь потратить на покупку билета. Куражев похищал деньги с «Пушкинской карты» за счет скупки через различные мессенджеры данных карт участников программы.

На спектакль «Скупой папик» (организованный в одном из подмосковных домов культуры агентством «Кураж-концерт») купить билеты можно было на сайте самого агентства, не имеющего права принимать оплату «Пушкинской картой». Такую возможность предоставлял один из агрегаторов. Через него злоумышленники за две недели до спектакля выкупили по чужим «Пушкинским картам» 100 билетов.

За два года агентство задействовало также схему с организацией фиктивных спектаклей, а для сокрытия преступной деятельности привлекало массовку. Куражева подозревают в проведении как минимум 50 мероприятий в регионах, где противозаконно использовались данные держателей «Пушкинских карт».