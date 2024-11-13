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Происшествия Женщина попала под колеса автобуса на проспекте Художников. Она в больнице

Женщина попала под колеса автобуса на проспекте Художников. Она в больнице

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7 комментариев

Автобус сбил 35-летнюю женщину на проспекте Художников. ДТП произошло в непосредственной близости от остановки общественного транспорта. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

12 ноября вечером, около 18 часов, женщина попала под колеса автобуса около дома № 27, корпус 1. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По данным «Фонтанки», женщина находится в реанимации. У нее травмы конечностей: открытый оскольчатый перелом правой голени со смещением отломков, рвано-ушибленная рана правой стопы, закрытый перелом лодыжки левой голени, а также травматический шок.

«Фонтанка» задала вопросы об аварии представителю компании-перевозчика. На момент публикации материала ответов на них не поступило.

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Комментарии
8
282694747
1 час
У Просвета дорогу нормально не перейти?
Отец Родной
1 час
Осень, ополоумевшие тетки кидаются под колеса....
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