Вагон метро в Петербурге превратился в боксерский ринг. Не выдержал высокий пассажир

Свидетелем драки двух мужчин стала читательница «Фонтанки» 13 ноября в петербургском метрополитене. Инцидент произошел в вагоне, между станциями «Московская» и «Парк Победы».

Источник: читательница «Фонтанки»

Как рассказала девушка, конфликт между гражданами начал тлеть еще на платформе. В вагон они зашли, уже обмениваясь «комплиментами».

«Мужчина с усами возмущался, что высокий парень смотрел со звуком видео в TikTok, в котором были маты. Высокий парень долго не реагировал, а мужчина с усами продолжал провоцировать. Потом началась драка, во время которой они бегали по всему вагону», — рассказала петербурженка.

Светловолосая спутница высокого мужчины изо всех сил пыталась его удержать и кричала: «Пожалуйста, успокойся!» Гражданина не смогли оттащить даже двое других пассажиров, подоспевших на подмогу. В итоге блондинке порвали сумку.

По словам читательницы «Фонтанки», мужчина с усами вышел на станции «Парк Победы», чтобы спастись от мощных хуков нападавшего. «Зашёл работник метро в вагон, спросил, все ли в порядке. Ему ответили, что да. И все. Высокий парень с блондинкой остались ехать в вагоне дальше. Пассажиры испугались, конечно», — добавила свидетельница драки.