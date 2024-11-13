Пентагон признал, что два американских эсминца в Красном море атаковали хуситы

Два американских ракетных эсминца в Красном море были атакованы хуситами из движения «Ансар Аллах», заявил журналистам пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает 12 ноября «Коммерсантъ».

«Ракетные эсминцы USS Spruance и USS Stockdale были атакованы 8 беспилотниками, 5 противокорабельными баллистическими ракетами и 3 противокорабельными крылатыми ракетами в ходе прохождения (через Баб-эль-Мандебский пролив). Корабли не повреждены, экипаж не пострадал», — сказал Райдер.

Хуситы из Йемена заявили, что атаковали американский авианосец «Авраам Линкольн» в Аравийском море и два эсминца США в Красном море. Двумя днями ранее силы США и Великобритании нанесли авиаудары по объектам хуситов в Йемене.