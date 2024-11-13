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Происшествия Пентагон признал, что два американских эсминца в Красном море атаковали хуситы

Пентагон признал, что два американских эсминца в Красном море атаковали хуситы

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11 комментариев

Два американских ракетных эсминца в Красном море были атакованы хуситами из движения «Ансар Аллах», заявил журналистам пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает 12 ноября «Коммерсантъ».

«Ракетные эсминцы USS Spruance и USS Stockdale были атакованы 8 беспилотниками, 5 противокорабельными баллистическими ракетами и 3 противокорабельными крылатыми ракетами в ходе прохождения (через Баб-эль-Мандебский пролив). Корабли не повреждены, экипаж не пострадал», — сказал Райдер.

Хуситы из Йемена заявили, что атаковали американский авианосец «Авраам Линкольн» в Аравийском море и два эсминца США в Красном море. Двумя днями ранее силы США и Великобритании нанесли авиаудары по объектам хуситов в Йемене.

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Комментарии
12
NPC
27 минут
И что же это за ракеты такие были, что корабли неповреждённые ушли от обстрела - из Северной Кореи или сами делали из труб и баллонов?
Сила в Правде!!
1 час
в пыль хуситов дело богополезное.
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