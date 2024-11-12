Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите «Большой двадцатки» в Бразилии

Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября. Об этом 12 ноября сообщил Марат Бердыев, посол по особым поручениям МИД России по вопросам «Группы двадцати», АТЭС и БЕП.

По словам Бердыева, министр иностранных дел России отправится в Бразилию по поручению Владимира Путина, который 18 октября заявил, что сам не поедет на саммит стран «большой двадцатки», чтобы «не срывать его». Бразилия — одна из стран — участниц Римского статута, утверждающего юрисдикцию МУСа, выдавшего ордер на арест Путина.

В 2023 году Лавров также представлял Россию на саммите G20 в Индии.