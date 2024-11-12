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Политика Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите «Большой двадцатки» в Бразилии

Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите «Большой двадцатки» в Бразилии

634
7 комментариев

Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября. Об этом 12 ноября сообщил Марат Бердыев, посол по особым поручениям МИД России по вопросам «Группы двадцати», АТЭС и БЕП.

По словам Бердыева, министр иностранных дел России отправится в Бразилию по поручению Владимира Путина, который 18 октября заявил, что сам не поедет на саммит стран «большой двадцатки», чтобы «не срывать его». Бразилия — одна из стран — участниц Римского статута, утверждающего юрисдикцию МУСа, выдавшего ордер на арест Путина.

В 2023 году Лавров также представлял Россию на саммите G20 в Индии.

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Сергей Лавров Бразилия Большая двадцатка Саммит G20
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Комментарии
8
Сила в Правде!!
32 минуты
ему не привыкать во дворе сидеть.
Отец Родной
17 минут
Копыта береги, главное
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