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Политика Генсек НАТО выступил за продолжение конфликта на Украине

Генсек НАТО выступил за продолжение конфликта на Украине

3 591
48 комментариев

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс должен «выразить приверженность продолжению конфликта» на Украине. Его слова 12 ноября приводит Reuters.

Соответствующее заявление Рютте сделал по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. «Мы должны сделать больше, чем просто удерживать Украину в бою», — заявил генсек.

Ранее схожее заявление сделал уходящий с поста главы евродипломатии Жозеп Боррель. Он пообещал Украине «непоколебимую поддержку», а России — 15-й пакет санкций.

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Комментарии
48
AndrewBarsik
2 часа
У нас в доме на втором этаже есть соседка, которая жила и горя не знала, а потом у неё помутился рассудок и она за несколько недель без всякого повода поссорилась со всем домом, даже с теми, с кем вообще не была знакома. И теперь часто вижу её во дворе, как она рассказывает жителям других домов, какие у неё в доме все плохие и сумасшедшие и как надо создать коалицию против того зла, которое её (белую и пушистую) нынче окружает со всех сторон.
Полно Вам, батюшка
2 часа
ох тыжжж
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