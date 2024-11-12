Генсек НАТО выступил за продолжение конфликта на Украине

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс должен «выразить приверженность продолжению конфликта» на Украине. Его слова 12 ноября приводит Reuters.

Соответствующее заявление Рютте сделал по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. «Мы должны сделать больше, чем просто удерживать Украину в бою», — заявил генсек.

Ранее схожее заявление сделал уходящий с поста главы евродипломатии Жозеп Боррель. Он пообещал Украине «непоколебимую поддержку», а России — 15-й пакет санкций.