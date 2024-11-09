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Политика Боррель заверил Украину в «непоколебимой поддержке» и обещал 15-й пакет санкций против России

Боррель заверил Украину в «непоколебимой поддержке» и обещал 15-й пакет санкций против России

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17 комментариев

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заверил Украину в своей «непоколебимой поддержке» в контексте неопределенности, связанной с победой Дональда Трампа на выборах в США, 9 ноября пишет французское издание Le Monde.

Он отметил, что целью его визита в Киев было подтвердить поддержку ЕС Украины: «…чтобы вы могли и дальше защищаться от российской агрессии», заявил он во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины в Киеве и подтвердил свою поддержку требования Украины санкционировать удары на большие расстояния по военным объектам в России.

Кроме того, Боррель подтвердил, что Евросоюз готовит 15-й пакет санкций против России, пишет РИА Новости, чтобы ограничить промышленные возможности РФ и лишить ее доступа к компонентам, которые она получает из других стран.

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Комментарии
17
Klaustrofobik
1 час
За всё это платим мы россияне. Деньгами , здоровьем, жизнями и будущим своих детей.
Гость
11 минут
"Кроме того, Боррель подтвердил, что Евросоюз готовит 15-й пакет санкций против России, пишет РИА Новости, чтобы ограничить промышленные возможности РФ и лишить ее доступа к компонентам, которые она получает из других стран." Не означает ли это, что Боррель что-то знает о желании по вступлению в БРИКС ещё несколькох стран? Включая из состава недружественных стран России. Просто удивительный персонаж. Хочет сделать хуже России. А на деле получается, граждане ЕС страдают от увольнений с повышением цен.
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