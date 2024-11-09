Боррель заверил Украину в «непоколебимой поддержке» и обещал 15-й пакет санкций против России

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заверил Украину в своей «непоколебимой поддержке» в контексте неопределенности, связанной с победой Дональда Трампа на выборах в США, 9 ноября пишет французское издание Le Monde.

Он отметил, что целью его визита в Киев было подтвердить поддержку ЕС Украины: «…чтобы вы могли и дальше защищаться от российской агрессии», заявил он во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины в Киеве и подтвердил свою поддержку требования Украины санкционировать удары на большие расстояния по военным объектам в России.