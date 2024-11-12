«Лжелидеры не хотели, чтобы наша молодежь рожала». Как в Госдуме запретили пропаганду чайлдфри

Источник: Александр Манзюк / ТАСС







Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ, фильмах и рекламе. В ходе заседания депутаты объяснили причины появления такого законопроекта — защита молодежи от ненужных идеологий и запрет на разрушение будущего России. Этого будущего не будет, если перестанут рождаться дети.

Во вторник, 12 ноября, принимали, как выразился спикер Госдумы Вячеслав Володин, «судьбоносный закон».

Защищать семейные ценности — думать о завтрашнем дне страны

К документу поступило 16 поправок от представителей «Новых людей» Ксении Горячевой и Владимира Плякина, единоросса Виталия Милонова и справедливоросса Елены Драпеко. Их все отклонили, а сами парламентарии не вышли защищать свои поправки.

«К сожалению, комитет ни одну из них не поддержал, и все представленные поправки рекомендует к отклонению. <…> Я, честно говоря, ожидал, что авторы поправок… кто-то из них вынесет [их] на отдельное голосование. Готовился к тому, чтобы контраргументировать», — посетовал с трибуны глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.



Представлявший законопроект депутат Хинштейн объяснил тем, что «необходимо думать о завтрашнем дне нашей страны», а сама инициатива связана с защитой детства, продвижением и защитой традиционных семейных ценностей.

После единогласного принятия закона во втором чтении Хинштейн поблагодарил депутатов «за здравую и грамотную позицию», а затем порекомендовал рассмотреть законопроект и в третьем чтении. Здесь уже слово взяли другие депутаты — от ЛДПР, «Справедливой России — За правду», КПРФ и «Единой России».

Они все горячо поддержали своевременный законопроект, но лишь этим не ограничились.

Оторвать реальность от действительности



От фракции ЛДПР выступал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он с ходу назвал закон важным, потому что «идея отказа от деторождения, долгое время в России, что называется, на мягких лапах входила в общественное сознание через смешные картинки, видео, через возможность посмеяться над теми или иными событиями, через анекдоты, шутки, прибаутки».



Это, как продолжал Чернышов, привело к огромному количеству отказов от деторождения. Оно само стало немодным и иногда предосудительным — такую позицию российской молодежи формировали «лжеэксперты» и «лжелидеры общественного мнения», объяснил он.

«Сделать одно: оторвать реальность от действительности. Показать, что в образе жизни полезно для того, чтобы строить карьеру, чтобы достигать каких-то успехов, быть самодостаточным — не иметь семьи, не иметь детей… Этот законопроект заслон именно этому подходу», — сказал вице-спикер Чернышов с трибуны.

Личность до сих пор превалирует над государством

Сразу с задач на будущее начала Елена Драпеко от «Справедливой России — За правду», а именно с озвучивания необходимости «имплементации в законодательство норм указа президента о традиционных российских духовных ценностях».



«Наше законодательство закладывалось в 90-е годы, когда превалировала либеральная идея превосходства прав гражданина, лица без гражданства или иностранного гражданина над правами государства и общества», — отметила парламентарий.



Драпеко указала, что до сих пор в основах законодательства о культуре РФ прописано, что существует приоритет прав человека по отношению к правам государства.

«Права человека в области культурной деятельности приоритетны по отношению к правам в этой области государства и любых его структур… Эти нормы связывают по рукам всех наших чиновников… До сих пор эта идея превалирования интересов личности над интересами общества заложена в основе нашего законодательства», — с беспокойством рассказала она с трибуны.

Представитель «Справедливой России — За правду», отметив поддержку законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри, призвала дать возможность изменить основной закон о культуре. «У нас появятся рычаги влияния на творческую среду. Сегодня у нас их практически нет», — заявила Драпеко.



«Оградить нашу молодежь от ненужных идеологий»

Председатель комитета по защите семьи Нина Останина выразила поддержку законопроекта от фракции КПРФ и рассказала о своем посещении РГПУ им. Герцена в Петербурге. Здесь на выездном заседании комитета парламентарии обсудили сохранение духовно-нравственных ценностей с педагогами и студентами, но перед этим провели социологический опрос обучающихся. По его результатам выявились не особо приятные моменты.

«Согласно этому опросу, семейные ценности стоят на пятом-шестом месте. На первом месте… Речь идет о правах, о свободах… Чем быстрее указ президента обретет юридические формулировки в виде изменений, в том числе в нашем семейном законодательстве, тем более понятливой станет наша молодежь, о каких нетрадиционных ценностях мы сегодня говорим», — поделилась она.

Останина добавила, что ее сначала напугала публикуемая статистика, мол, 20% молодых россиян разделяют идеологию чайлдфри. Однако парламентария успокоили «данные социологического опроса в культурной столице нашей страны», где не оказалось ни одного процента среди опрошенных студентов, которые бы разделяли такую идеологию

«Мы принимаем этот законопроект, чтобы оградить нашу молодежь от ненужных идеологий, если вдруг им захочется эту идеологию разделить», — заключила она.

Запрет на преступление и запрет на разрушение будущего

В мире сейчас законы, заметила вице-спикер Госдумы и единоросс Ирина Яровая, стали инструментом разрушения базовых ценностных ориентиров, которые вырабатывало человечество в ходе своей истории. Особенно тревожная и опасная ситуация сложилась в Европе и США. «Через законы начало устанавливаться беззаконие, под видом права и свободы начали совершаться преступления», — заметила парламентарий.

В ответ на это, продолжила она, российский парламент принял решение против пропаганды, направленной на агрессию против сознания человека и разрушения ценностных ориентиров, сформировавших нашу страну.

«Закон против преступлений, закон против агрессии. Поэтому для тех, кто сегодня хотел бы извратить суть закона и говорить о том, что это какой-то запрет… Это запрет на преступление. Это запрет на унижение традиций многих поколений. Это запрет на разрушение будущего нашей страны», — заявила Яровая.

Рожать или не рожать?



Заключительное слово принадлежало спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Он назвал закон очень резонансным, законом не рядового характера, а посвященным будущему России. Критики законопроекта есть, продолжил он, но «в первую очередь из-за рубежа». По словам председателя Госдумы, они хотят сделать все, чтобы нашей страны не стало.

«Рожать или не рожать — решать женщине, ее близким, с кем она захочет посоветоваться или не захочет. Но мы с вами должны понять — без детей страны не будет. А идеология, которую пытаются навязать, пропагандируя отказ от деторождения, приведет к тому, что рожать детей перестанут», — поделился Володин.



Принятие законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри



За законопроект, внесенный группой парламентариев с участием спикеров обеих палат — Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко, — проголосовали 403 депутата во втором и третьем чтениях. Выступивших против и воздержавшихся не нашлось.



Также Госдума приняла еще законопроект о введении административного наказания за пропаганду чайлдфри.

Максимальный штраф составит до 5 млн рублей — он грозит юрлицам при пропаганде среди несовершеннолетних отказа от деторождения с использованием Интернета или СМИ. Физическим лицам в таком случае грозит штраф до 400 тысяч рублей, а должностным — до 800 тысяч рублей. Подробнее тут.

Уже к этому законопроекту депутаты приняли поправку, что за распространение информации о монахах, монашеском образе жизни, соблюдении обета и связанном с ним отказе от рождения детей не будет грозить административное наказание.