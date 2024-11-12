Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, дождь

ощущается как +1

4 м/c,

ю-з.

 770мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 97,95
EUR 104,85
Реставрация Дома Бака
Лекарства нельзя водителям
Дом Радио
Штрафы на платных дорогах
Новый глава комздрава
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Власть Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ и кино

Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ и кино

3 361
43 комментария

Парламентарии единогласно одобрили законопроект о запрете пропаганды чайлдфри во втором и третьем чтениях. Об этом стало известно во вторник, 12 ноября, из прямой трансляции заседания.

Законопроект в сентябре внесла группа депутатов и сенаторов вместе со спикерами обеих палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Речь идет о запрещении распространения в Интернете, СМИ, кино и рекламе информации, которая пропагандирует отказ от деторождения.

Как уточнял Володин, нормы запрещают именно пропаганду идеологии чайлдфри, «под закон не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка».

Также Госдума приняла законопроект о введении административного наказания за пропаганду чайлдфри. Максимальный штраф составит до 5 млн рублей — он грозит юрлицам при пропаганде среди несовершеннолетних отказа от деторождения с использованием интернета или СМИ. Физическим лицам в таком случае грозит штраф до 400 тысяч рублей, а должностным — до 800 тысяч рублей.

За пропаганду чайлдфри гражданам грозит штраф до 100 тысяч рублей, должностным лицам до 200 тысяч рублей, а юрлицам — до миллиона. Если пропаганда совершается в отношении детей, то штрафы увеличиваются в два раза.

Кроме того, депутаты приняли поправку, что распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдение обета безбрачия и связанного с этим отказа от деторождения не будет считаться пропагандой чайлдфри.

«Необходимо делать все, чтобы новые поколения наших граждан росли ориентированными на традиционные семейные ценности», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY44
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY47
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
45
282534497
1 час
Масштаб решения конечно ошеломляет. Сразу видно - люди заняты делом.
Андрей_спб
1 час
на РПЦ опять законы не распространяются?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Платформа X-BAZ.ru приглашает к сотрудничеству продавцов автозапчастей
12 ноября, 14:40
Новости компаний
Ремесленная продукция – в тренде!
12 ноября, 13:21
Новости компаний
Industrial Avenir — выполняются работы нулевого цикла
12 ноября, 12:50
ТОП 5
Новости компаний
Платформа X-BAZ.ru приглашает к сотрудничеству продавцов автозапчастей
12 ноября, 14:40
Ремесленная продукция – в тренде!
12 ноября, 13:21
Industrial Avenir — выполняются работы нулевого цикла
12 ноября, 12:50
Сити-квартал Plus Пулковский - выполняются монолитные работы и отделка
12 ноября, 12:15
Апарт-отель Ladozhsky Avenir: высокая степень готовности
11 ноября, 17:40
Bakunina 33: высокий темп на всех участках работ
11 ноября, 17:20
GloraX применит научный подход к освещению в своих проектах
11 ноября, 17:05
Холдинг Setl Group спроектировал новостройку на отечественном ПО
11 ноября, 16:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
11 ноября, 13:25
Связанные одной ставкой: как бизнес и финансовые институты развиваются в условиях подавления инфляции
10 ноября, 18:00
Город рванул на юг: куда ведут застройку Петербурга и Ленобласти девелоперы и Генплан
9 ноября, 18:00
Дома, природа, люди на Царскосельских холмах: к зиме готовы
8 ноября, 18:00