Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ и кино

Парламентарии единогласно одобрили законопроект о запрете пропаганды чайлдфри во втором и третьем чтениях. Об этом стало известно во вторник, 12 ноября, из прямой трансляции заседания.
Законопроект в сентябре внесла группа депутатов и сенаторов вместе со спикерами обеих палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Речь идет о запрещении распространения в Интернете, СМИ, кино и рекламе информации, которая пропагандирует отказ от деторождения.
Как уточнял Володин, нормы запрещают именно пропаганду идеологии чайлдфри, «под закон не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка».
Также Госдума приняла законопроект о введении административного наказания за пропаганду чайлдфри. Максимальный штраф составит до 5 млн рублей — он грозит юрлицам при пропаганде среди несовершеннолетних отказа от деторождения с использованием интернета или СМИ. Физическим лицам в таком случае грозит штраф до 400 тысяч рублей, а должностным — до 800 тысяч рублей.
За пропаганду чайлдфри гражданам грозит штраф до 100 тысяч рублей, должностным лицам до 200 тысяч рублей, а юрлицам — до миллиона. Если пропаганда совершается в отношении детей, то штрафы увеличиваются в два раза.
Кроме того, депутаты приняли поправку, что распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдение обета безбрачия и связанного с этим отказа от деторождения не будет считаться пропагандой чайлдфри.
«Необходимо делать все, чтобы новые поколения наших граждан росли ориентированными на традиционные семейные ценности», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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