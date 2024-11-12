Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ и кино

Парламентарии единогласно одобрили законопроект о запрете пропаганды чайлдфри во втором и третьем чтениях. Об этом стало известно во вторник, 12 ноября, из прямой трансляции заседания.

Законопроект в сентябре внесла группа депутатов и сенаторов вместе со спикерами обеих палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Речь идет о запрещении распространения в Интернете, СМИ, кино и рекламе информации, которая пропагандирует отказ от деторождения.

Также Госдума приняла законопроект о введении административного наказания за пропаганду чайлдфри. Максимальный штраф составит до 5 млн рублей — он грозит юрлицам при пропаганде среди несовершеннолетних отказа от деторождения с использованием интернета или СМИ. Физическим лицам в таком случае грозит штраф до 400 тысяч рублей, а должностным — до 800 тысяч рублей.