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Финляндия В Финляндии упала мощность АЭС: вырос риск отключений света

В Финляндии упала мощность АЭС: вырос риск отключений света

1 209
5 комментариев

Риск возможного дефицита энергии в электросети Финляндии увеличился из-за снижения мощности АЭС, сообщил финский национальный оператор электросетей Fingrid.

Как говорится на сайте Fingrid в обновленном прогнозе компании от 11 ноября, внутренние мощности по производству электроэнергии в Финляндии, доступные в очень холодный и безветренный зимний день, упали с 12 000 МВт до 11 800 МВт — снизились примерно на 200 МВт.

В основном всему виной снижение мощности АЭС «Олкилуото-2» примерно на 150 МВт. При этом даже в сложных ситуациях, то есть в безветренную и холодную погоду, электроэнергии финнам должно хватать.

«В обычный зимний день вероятность перебоев с подачей электроэнергии остается низкой. Электрическая система может выдержать одиночную существенную неисправность на крупном производственном объекте. Однако в холодное и безветренное время ситуация с электроснабжением, скорее всего, станет напряженной, если произойдет сбой в работе бытовой электростанции или линии электропередачи», — резюмировали в компании.

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Комментарии
6
280206998
4 минуты
Очень интересно, но ничего не понятно. Причем здесь морозный день, падение мощности то 200, то 150!
Гость
8 минут
В темноте лучше размножаться .
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