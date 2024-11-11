В Финляндии упала мощность АЭС: вырос риск отключений света

Как говорится на сайте Fingrid в обновленном прогнозе компании от 11 ноября, внутренние мощности по производству электроэнергии в Финляндии, доступные в очень холодный и безветренный зимний день, упали с 12 000 МВт до 11 800 МВт — снизились примерно на 200 МВт.

В основном всему виной снижение мощности АЭС «Олкилуото-2» примерно на 150 МВт. При этом даже в сложных ситуациях, то есть в безветренную и холодную погоду, электроэнергии финнам должно хватать.

«В обычный зимний день вероятность перебоев с подачей электроэнергии остается низкой. Электрическая система может выдержать одиночную существенную неисправность на крупном производственном объекте. Однако в холодное и безветренное время ситуация с электроснабжением, скорее всего, станет напряженной, если произойдет сбой в работе бытовой электростанции или линии электропередачи», — резюмировали в компании.