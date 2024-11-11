Смольный утвердил границы и предмет охраны Фарфоровского поста

В границы территории объекта культурного наследия вошли семь зданий: непосредственно здание станции, а также шесть зданий на противоположной стороне железной дороги, которые имеют адрес: Фарфоровский пост, № 40, литера А; 44, литера А; 46, литера А; 48, литера А; 52, литера А и 54, литера А.

«Фарфоровский пост» было решено признать достопримечательным местом по итогам заседания совета по сохранению культурного наследия Петербурга, так как это позволит переместить здания для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ, ВСЖМ). Здания хотят передвинуть на 10-20 метров.

В частности, территория Фарфоровского поста поделена на две регламентные зоны. В первую входят ближайшие здания к железной дороге. В этой регламентной зоне разрешено «сохранение исторической застройки, в том числе путем перемещения (без разборки надземной части) в границах регламентной зоны в связи с прокладкой новых линейных объектов транспортной инфраструктуры».