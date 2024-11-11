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Город Смольный утвердил границы и предмет охраны Фарфоровского поста

Смольный утвердил границы и предмет охраны Фарфоровского поста

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Смольный утвердил границы достопримечательного места «Историческая железнодорожная станция Фарфоровский пост». Распоряжение комитета по охране памятников было опубликовано 11 ноября на сайте правительства Петербурга.

В границы территории объекта культурного наследия вошли семь зданий: непосредственно здание станции, а также шесть зданий на противоположной стороне железной дороги, которые имеют адрес: Фарфоровский пост, № 40, литера А; 44, литера А; 46, литера А; 48, литера А; 52, литера А и 54, литера А.

«Фарфоровский пост» было решено признать достопримечательным местом по итогам заседания совета по сохранению культурного наследия Петербурга, так как это позволит переместить здания для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ, ВСЖМ). Здания хотят передвинуть на 10-20 метров.

В частности, территория Фарфоровского поста поделена на две регламентные зоны. В первую входят ближайшие здания к железной дороге. В этой регламентной зоне разрешено «сохранение исторической застройки, в том числе путем перемещения (без разборки надземной части) в границах регламентной зоны в связи с прокладкой новых линейных объектов транспортной инфраструктуры».

Предполагается, что высокоскоростные поезда поедут по ВСМ в 2028 году, добраться из Москвы до Петербурга можно будет за 2 часа 15 минут. «Фонтанка» рассказывала о деталях проекта, в частности, о том, что ориентировочная цена билета составит почти 10 тысяч рублей. Строить линию по концессии будет компания «ВСМ Две столицы», в капитал которой сделают взносы все регионы, через которые пойдут рельсы, а также РЖД. Стоимость проекта превысит 2 триллиона рублей, на данный момент концессионное соглашение не подписано, однако вышло соответствующее постановление правительства. Помимо изъятия участков на юге города предполагается строительство терминала рядом с Московским вокзалом, а также прокладка тоннеля под железнодорожными путями. Подробнее о проекте ВСМ и о том, как будут производить для него скоростные поезда, читайте в материалах «Фонтанки»


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