Восемь человек эвакуированы, двое в больнице из-за пожара на Авангардной. Фото впечатляют

Два человека пострадали в результате пожара в девятиэтажке в Красносельском районе Петербурга ночью 11 ноября.
Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на Авангардную улицу, 13, поступил в 00:58. В двухкомнатной квартире на седьмом этаже огонь охватил 26 квадратных метров. Четыре наряда МЧС ликвидировали пожар чуть меньше чем за час — к 01:43. Последствия ведомство показывает в своем канале.
Во время тушения из горящей квартиры спасли 45-летнюю женщину и 42-летнего мужчину, они госпитализированы. А из расположенных выше квартир эвакуировали шесть человек.
Причина пожара пока не установлена, её выясняют дознаватели МЧС Петербурга.
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