Восемь человек эвакуированы, двое в больнице из-за пожара на Авангардной. Фото впечатляют

Два человека пострадали в результате пожара в девятиэтажке в Красносельском районе Петербурга ночью 11 ноября.

Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на Авангардную улицу, 13, поступил в 00:58. В двухкомнатной квартире на седьмом этаже огонь охватил 26 квадратных метров. Четыре наряда МЧС ликвидировали пожар чуть меньше чем за час — к 01:43. Последствия ведомство показывает в своем канале.