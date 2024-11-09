Путин присвоил звание Героя Труда Пахмутовой. Сегодня она отмечает 95-летие

Звание Героя Труда Александре Пахмутовой присвоил президент РФ Владимир Путин, соответствующий указ подписан 9 ноября и размещен на портале правовой информации .

В указе отмечается, что звание присвоено «за особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства», разностороннюю общественную деятельность и многолетнюю продуктивную творческую работу.

Александра Пахмутова — композитор, народная артистка СССР, 9 ноября ей исполнилось 95 лет.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.