Cамолет из Петербурга, стоявший в аэропорту Мюнхена более двух лет, смог улететь после выплаты 460 тысяч евро за парковку

Самолет компании «Аэрофлот», простоявший в мюнхенском аэропорту более двух лет, смог улететь после уплаты 460 тысяч евро за «парковку». Об одном из самых дорогих «парковочных штрафов» в истории пишет издание Bild.

Самолет, прилетевший из Санкт-Петербурга, рассчитанный на 158 пассажиров, совершил посадку в Мюнхене 27 февраля 2022 года — через три дня после начала спецоперации на Украине. Вскоре после этого немецкое воздушное пространство было закрыто для российских самолетов, и лайнеру пришлось оставаться на земле.

Его парковка продлилась 834 дня. Все это время авиалайнер стоял на специальной площадке рядом с терминалом 2. Ежедневные расходы составили от 340 до 560 евро.

Airbus A320-200 покинул Мюнхен после тщательной технической проверки, получения сертификата летной годности и оплаты 460 тысяч евро за долгосрочную парковку, но владельцы надеются быстро вернуть эти средства, так как месячная аренда такого самолета составляет около 240 тысяч евро. Как выяснилось, самолет не принадлежал «Аэрофлоту», а был сдан в аренду китайской компанией CMB Financial Leasing. И та не упустила возможность снова заполучить свой восьмилетний лайнер чтобы снова сдать его в аренду.