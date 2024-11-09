Правительство России упразднило оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпийским играм

Правительство России упразднило оргкомитет по подготовке спортсменов в Олимпийским и Паралимпийским играм. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации — обратило внимание агентство ТАСС 8 ноября.

За подписью председателя правительства Михаила Мишустина – решение упразднить организационный комитет по подготовке российских спортсменов и признать утратившими силу нормативно-правовые акты, которые регулировали его работу.

Российская Федерация участвовала в олимпийских играх с 1994 года. В 2019 Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало действия РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) не соответствующими антидопинговому кодексу. Это произошло после серии скандалов вокруг российского спорта и махинаций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. В 2023 году WADA заявила , что российские спортсмены не смогут выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира и других масштабных соревнованиях под национальным флагом, пока РУСАДА не выполнит критерии соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Некоторые российские спортсмены всё это время продолжали выступать на Олимпиаде: под нейтральным флагом, либо под флагами других стран. В летней олимпиаде в Париже в 2024 году участвовали 15 россиян под нейтральным флагом.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как на Олимпиаде в Париже показали «Лебединое озеро».