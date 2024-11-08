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Происшествия «Я был в шоке»: в Петербурге мужчина с лопатой напал на нейрохирурга из Индии

«Я был в шоке»: в Петербурге мужчина с лопатой напал на нейрохирурга из Индии

3 824
12 комментариев

Неизвестный с лопатой для уборки снега напал на молодого врача-нейрохирурга из Индии. Инцидент произошел утром в районе станции метро «Беговая», когда мужчина направлялся к автобусной остановке, об этом 8 ноября пострадавший рассказал «Фонтанке».

«Я был в шоке, когда почувствовал удар сзади. Снял наушники, чтобы понять, что происходит», — рассказал врач. По его словам, нападавший, молодой человек примерно 23 лет, начал кричать националистические лозунги про Россию и «белых».

«Я не мог поверить, что такое происходит в людном месте. Я сразу начал убегать, так как он пытался ударить меня по голове», — добавил нейрохирург. К счастью, ему удалось избежать серьезных травм и сбежать от нападавшего.

Мужчина сообщил, что не успел зафиксировать происшествие на камеру, а времени на подачу заявления в полицию перед работой у него не было, но пообещал, что все же это сделает. «Я живу в России уже больше десяти лет и всегда чувствовал себя здесь в безопасности. Человек реально неадекват, сегодня он ударил лопатой, завтра он может с ножом на кого-то накинуться», — заключил врач.

Молодой человек получил медобразование в РФ, является аспирантом Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова, но сейчас находится в академическом отпуске. Медицинскую практику он ведет в одной из частных клиник.

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Комментарии
12
Гость
1 час
Извините, тов. индиец, но ноцысты не у нас.
111111111111118
1 час
Рыжий, рыжий, конопатый Убил дедушку лопатой (С) детская дразнилка
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