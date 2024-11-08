«Я был в шоке»: в Петербурге мужчина с лопатой напал на нейрохирурга из Индии

«Я был в шоке, когда почувствовал удар сзади. Снял наушники, чтобы понять, что происходит», — рассказал врач. По его словам, нападавший, молодой человек примерно 23 лет, начал кричать националистические лозунги про Россию и «белых».

«Я не мог поверить, что такое происходит в людном месте. Я сразу начал убегать, так как он пытался ударить меня по голове», — добавил нейрохирург. К счастью, ему удалось избежать серьезных травм и сбежать от нападавшего.

Мужчина сообщил, что не успел зафиксировать происшествие на камеру, а времени на подачу заявления в полицию перед работой у него не было, но пообещал, что все же это сделает. «Я живу в России уже больше десяти лет и всегда чувствовал себя здесь в безопасности. Человек реально неадекват, сегодня он ударил лопатой, завтра он может с ножом на кого-то накинуться», — заключил врач.