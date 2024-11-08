В этом году нас ждёт ещё одна шестидневная рабочая неделя. Но есть и плюс

В декабре в России будет ещё одна шестидневная рабочая неделя — прямо перед Новым годом.

С субботы, 28 декабря, выходной переносится на понедельник, 30 декабря. Рабочий день 28 декабря сокращенным не будет, он не предпраздничный. А 31 декабря будет нерабочим из-за переноса выходного с 7 января текущего года.

Благодаря этим мерам россияне в зимние каникулы будут отдыхать 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января.