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Образ жизни Общество В этом году нас ждёт ещё одна шестидневная рабочая неделя. Но есть и плюс

В этом году нас ждёт ещё одна шестидневная рабочая неделя. Но есть и плюс

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5 комментариев

В декабре в России будет ещё одна шестидневная рабочая неделя — прямо перед Новым годом.

С субботы, 28 декабря, выходной переносится на понедельник, 30 декабря. Рабочий день 28 декабря сокращенным не будет, он не предпраздничный. А 31 декабря будет нерабочим из-за переноса выходного с 7 января текущего года.

Благодаря этим мерам россияне в зимние каникулы будут отдыхать 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января.

Сегодня, 8 ноября, заканчивается четырёхдневная рабочая неделя. А как раз до этого была шестидневная — с 28 октября по 2 ноября.

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Комментарии
5
Cashmare
1 минута
не будет сокращённым, ага, да с обеда все разбегутся
Гость
13 минут
Хватит уже делать переносы!
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