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Происшествия Камчатский Шивелуч стал опасным. Закрыты детсады и школы, введен режим повышенной готовности

Камчатский Шивелуч стал опасным. Закрыты детсады и школы, введен режим повышенной готовности

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1 комментарий

На Камчатке усиливается извержение вулкана Шивелуч. В поселке Усть-Камчатск закрыты детские сады, школа, отменены спортивные и музыкальные занятия. В Усть-Камчатском районе введен режим повышенной готовности, правительство края обещает местным жителям помощь в случае необходимости.

Как сообщает глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко, в ночь на 8 ноября зафиксировано выпадение пепла в поселке. Оно незначительное, основная часть пеплового облака уходит в сторону моря. Однако работу двух детских садов, средней школы, школы искусств и спортшколы решено было приостановить. Транспортное сообщение с Усть-Камчатском не прерывалось. Оперативные службы находятся в режиме повышенной готовности. Подготовлен необходимый запас марлевых повязок.

«По прогнозу синоптиков уже в ближайшие дни ожидаются осадки, это должно способствовать остановке распространения пепла ветром. На данный момент повода для паники нет», — уточнил глава района.

За последние сутки вулкан несколько раз выбрасывал пепел. По данным Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, самый мощный выброс достиг высоты 8,5 километра над уровнем моря, а шлейф протянулся на 120 километров на восток от вулкана. Кроме того, на вулкане сошёл 11-километровый пирокластический поток, состоящий из раскаленных газов, шлака, пепла.

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Вулкан Камчатка Шивелуч
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Комментарии
1
DEMOMON
26 минут
Ясно. Шевулич зашевелился. Ну это и хорошо - сброс давления. ЗМТ не будет.
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