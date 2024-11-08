Камчатский Шивелуч стал опасным. Закрыты детсады и школы, введен режим повышенной готовности

На Камчатке усиливается извержение вулкана Шивелуч. В поселке Усть-Камчатск закрыты детские сады, школа, отменены спортивные и музыкальные занятия. В Усть-Камчатском районе введен режим повышенной готовности, правительство края обещает местным жителям помощь в случае необходимости.

Как сообщает глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко, в ночь на 8 ноября зафиксировано выпадение пепла в поселке. Оно незначительное, основная часть пеплового облака уходит в сторону моря. Однако работу двух детских садов, средней школы, школы искусств и спортшколы решено было приостановить. Транспортное сообщение с Усть-Камчатском не прерывалось. Оперативные службы находятся в режиме повышенной готовности. Подготовлен необходимый запас марлевых повязок.

«По прогнозу синоптиков уже в ближайшие дни ожидаются осадки, это должно способствовать остановке распространения пепла ветром. На данный момент повода для паники нет», — уточнил глава района.

За последние сутки вулкан несколько раз выбрасывал пепел. По данным Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, самый мощный выброс достиг высоты 8,5 километра над уровнем моря, а шлейф протянулся на 120 километров на восток от вулкана. Кроме того, на вулкане сошёл 11-километровый пирокластический поток, состоящий из раскаленных газов, шлака, пепла.