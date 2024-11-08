Не только в промзоне. В результате атаки БПЛА в Саратове поврежден дом

В результате ночной атаки БПЛА в Саратове выбило стекла в подъездах одного из жилых домов. Об этом 8 ноября сообщил и. о. главы города Павел Сурков в своем телеграм-канале .

В районе 9 часов утра Сурков уточнил, что из-за атаки в подъездах дома в Санаторном проезде выбито 13 стекол. На место направлены экстренные службы, также туда поехало руководство районной администрации.

«Совместно с управляющей компанией до конца дня поврежденные оконные блоки будут заменены», — сказал Сурков.

В 4 часа утра губернатор региона Роман Бусаргин сообщил о ликвидации БПЛА прямо над Саратовом. Часть обломков упали в промышленной зоне Заводского района. Всего, по данным Минобороны РФ, за прошедшую ночь над Саратовской областью было уничтожено шесть беспилотников.