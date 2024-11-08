Путин: чего Европе не хватает? Мозгов

В Европе решения в сфере экономики принимаются политиками, которые не имеют к ней никакого отношения. Такое мнение высказал 7 ноября президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
По словам российского лидера, он спрашивает у своих коллег и экспертов, чего сейчас не хватает Европе. «Ответ: мозгов им не хватает. Не потому, что они глупые, а потому что решения в сфере экономики принимаются политиками, которые к экономике не имеют никакого отношения. Решения политизированные, не просчитанные, не имеющие под собой реального обоснования», — посетовал Путин.
Президент РФ в этом контексте рассказал, что в Европе тем не менее есть порядочные люди, такие как экс-канцлер Германии Герхард Шредер, с которым у него сохранились добрые отношения. Однако, отметил Путин, таких людей там совсем немного — «по пальцам пересчитать, на одной руке будет достаточно».
Шредера Путин назвал «очень порядочным и последовательным» человеком.
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