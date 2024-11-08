Путин: чего Европе не хватает? Мозгов

В Европе решения в сфере экономики принимаются политиками, которые не имеют к ней никакого отношения. Такое мнение высказал 7 ноября президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам российского лидера, он спрашивает у своих коллег и экспертов, чего сейчас не хватает Европе. «Ответ: мозгов им не хватает. Не потому, что они глупые, а потому что решения в сфере экономики принимаются политиками, которые к экономике не имеют никакого отношения. Решения политизированные, не просчитанные, не имеющие под собой реального обоснования», — посетовал Путин.