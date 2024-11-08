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Власть Путин: чего Европе не хватает? Мозгов

Путин: чего Европе не хватает? Мозгов

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23 комментария

В Европе решения в сфере экономики принимаются политиками, которые не имеют к ней никакого отношения. Такое мнение высказал 7 ноября президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам российского лидера, он спрашивает у своих коллег и экспертов, чего сейчас не хватает Европе. «Ответ: мозгов им не хватает. Не потому, что они глупые, а потому что решения в сфере экономики принимаются политиками, которые к экономике не имеют никакого отношения. Решения политизированные, не просчитанные, не имеющие под собой реального обоснования», — посетовал Путин.

Президент РФ в этом контексте рассказал, что в Европе тем не менее есть порядочные люди, такие как экс-канцлер Германии Герхард Шредер, с которым у него сохранились добрые отношения. Однако, отметил Путин, таких людей там совсем немного — «по пальцам пересчитать, на одной руке будет достаточно».

Шредера Путин назвал «очень порядочным и последовательным» человеком.

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Комментарии
23
Дядя Бо
1 час
Мозгов не хватает им, а пенсии нищенские у наших пенсов. Вроде всё логично.
Джим Хокинс
1 час
Что ни фраза, то испанский стыд.
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