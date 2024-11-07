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Происшествия Раскрыта «отвратительная» правда о загадочных шарах, найденных на пляжах Сиднея

Раскрыта «отвратительная» правда о загадочных шарах, найденных на пляжах Сиднея

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3 комментария

Группа исследователей из Университета Нового Южного Уэльса потратила несколько недель на анализ объектов, обнаруженных на пляже в Сиднее и вызвавших панику у городских властей. «Ученые раскрыли причину появления загадочных черных шаров, выброшенных на австралийские пляжи, — и ответ более отвратительный, чем вы можете себе представить», — пишет 7 ноября австралийское издание News.com.au. Материал оказался гораздо ближе к «отходам жизнедеятельности человека», чем к отходам после разлива нефти, как предполагали сначала.

В октябре городской пляж Куджи в Сиднее закрыли после обнаружения странных комочков, выброшенных морем на берег. Тысячи шаров нашли и на других городских пляжах.

Как выяснилось, липкие комки содержат сотни компонентов, включая остатки растительного масла и мыла, человеческих фекалий, разных химических веществ, в том числе пестицидов, медицинских и ветеринарных препаратов, а также наркотиков (марихуаны и метамфетамина). Возможно, они связаны с жировыми, масляными и смазочными сгустками, которые обычно образуются в канализационных системах.

Скорее всего, источник загрязнения имеет бытовой характер, например канализация или другие городские стоки. Однако точное происхождение шаров пока установить не удалось.

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Комментарии
3
274573038
22 минуты
Морская черепашка?Ах нет-это какшка!
Гость
22 минуты
Это квадроберы имитирующие овец какают шариками))
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