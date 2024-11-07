Новый перевозчик выходит на маршруты компании, утопившей автобус в Мойке

Как рассказали в комтрансе 7 ноября, соответствующие контракты «Вест-Сервис» заключил с Организатором перевозок. «Маршруты останутся под прежними, привычными для пассажиров, номерами. При этом интервал в движении транспорта на некоторых маршрутах уменьшится», — говорят в комитете.

Контракты с «Такси» расторгли по результатам проверок, которые были проведены после майской трагедии на Мойке: автобус маршрута № 262 упал с Поцелуева моста в реку, погибли 7 пассажиров, выжил только один. Сам водитель остался жив, недавно он был приговорен к 6 годам колонии. Параллельно были возбуждены уголовные дела в отношении начальника колонны и гендиректора компании.

Проверка ООО «Такси» выявила многочисленные нарушения. После расторжения договоров с ним маршруты передали «Пассажиравтотрансу», который и будет их обслуживать до момента подписания контрактов с «Вест-Сервисом». Собеседники «Фонтанки» прогнозировали такой исход торгов, так как в последнее время у «Такси» и «Вест-Сервиса» уже была общая диспетчеризация, представители и даже адреса.