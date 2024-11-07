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Город Новый перевозчик выходит на маршруты компании, утопившей автобус в Мойке

Новый перевозчик выходит на маршруты компании, утопившей автобус в Мойке

1 875
12 комментариев

С 8 ноября обслуживать маршруты, которыми ранее занималось ООО «Такси», будет компания «Вест-Сервис». Речь идет об автобусах № 29, 41, 42, 113, 214А, 214Б, 220, 261 и 262.

Как рассказали в комтрансе 7 ноября, соответствующие контракты «Вест-Сервис» заключил с Организатором перевозок. «Маршруты останутся под прежними, привычными для пассажиров, номерами. При этом интервал в движении транспорта на некоторых маршрутах уменьшится», — говорят в комитете.

«Фонтанка» сообщала, что именно «Вест-Сервис» выиграл соответствующие конкурсы. В последние месяцы эти маршруты обслуживал «Пассажиравтотранс» — после того, как контракты с ООО «Такси» на них были разорваны.

Контракты с «Такси» расторгли по результатам проверок, которые были проведены после майской трагедии на Мойке: автобус маршрута № 262 упал с Поцелуева моста в реку, погибли 7 пассажиров, выжил только один. Сам водитель остался жив, недавно он был приговорен к 6 годам колонии. Параллельно были возбуждены уголовные дела в отношении начальника колонны и гендиректора компании.

Проверка ООО «Такси» выявила многочисленные нарушения. После расторжения договоров с ним маршруты передали «Пассажиравтотрансу», который и будет их обслуживать до момента подписания контрактов с «Вест-Сервисом». Собеседники «Фонтанки» прогнозировали такой исход торгов, так как в последнее время у «Такси» и «Вест-Сервиса» уже была общая диспетчеризация, представители и даже адреса.

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Комментарии
12
Игорь Протасов
52 минуты
Перевозчик новый, а кадры всё те же - "специалисты" из Средней Азии..
Entrenador2005
57 минут
".. в последнее время у «Такси» и «Вест-Сервиса» уже была общая диспетчеризация, представители и даже адреса". То есть бумажки заменили и всё ? И это у нас называется обеспечением безопасности пассажироперевозок?
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