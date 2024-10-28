В Петербурге выбрали нового перевозчика на маршруты ООО «Такси», автобус которого упал в Мойку

Петербургский «Организатор перевозок» подвел итоги аукционов на автобусные маршруты, которые ранее обслуживало печально известное ООО «Такси». Со второго раза их передадут другому подрядчику.



Речь идет о маршрутах № 29, 41, 42, 47, 113, 214А, 214Б, 217, 220, 261, 262. Повторные аукционы по ним на 1,795 млрд и на 354 млн рублей учреждение объявило 10 октября, так как с первого раза найти перевозчика не получилось. Теперь же, судя по опубликованным 28 октября протоколам, победителя определили, и в обоих случаях была всего одна заявка. Сами протоколы обезличены, но, по данным «Фонтанки», этим участником была компания «Вест-Сервис», которая осуществляет значительную часть автобусных перевозок в Петербурге.



В начале сентября Смольный принял решение расторгнуть контракты с ООО «Такси», а суд приостановил работу предприятия. Это произошло по результатам проверок, которые были проведены после майской трагедии на Мойке: автобус маршрута этой компании упал с Поцелуева моста в реку, погибли 7 пассажиров, выжил только один. Сам водитель остался жив, недавно он был приговорен к 6 годам колонии. Параллельно были возбуждены уголовные дела в отношении начальника колонны и гендиректора компании.