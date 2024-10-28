Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

облачно, без осадков

ощущается как +6

4 м/c,

ю-з.

 758мм 83%
Подробнее
6 Пробки
USD 97,23
EUR 105,22
Когда начнут строить Широтную
Что говорят пострадавшие на Восстания
Промышленный Петербург
СКА и Спартак поссорились
Будет ли в Грузии Майдан
Куда сводить ребенка на каникулах
Рейтинги "Фонтанки"
Общество В Петербурге выбрали нового перевозчика на маршруты ООО «Такси», автобус которого упал в Мойку

В Петербурге выбрали нового перевозчика на маршруты ООО «Такси», автобус которого упал в Мойку

1 248
8 комментариев

Петербургский «Организатор перевозок» подвел итоги аукционов на автобусные маршруты, которые ранее обслуживало печально известное ООО «Такси». Со второго раза их передадут другому подрядчику.

Речь идет о маршрутах № 29, 41, 42, 47, 113, 214А, 214Б, 217, 220, 261, 262. Повторные аукционы по ним на 1,795 млрд и на 354 млн рублей учреждение объявило 10 октября, так как с первого раза найти перевозчика не получилось. Теперь же, судя по опубликованным 28 октября протоколам, победителя определили, и в обоих случаях была всего одна заявка. Сами протоколы обезличены, но, по данным «Фонтанки», этим участником была компания «Вест-Сервис», которая осуществляет значительную часть автобусных перевозок в Петербурге.

В начале сентября Смольный принял решение расторгнуть контракты с ООО «Такси», а суд приостановил работу предприятия. Это произошло по результатам проверок, которые были проведены после майской трагедии на Мойке: автобус маршрута этой компании упал с Поцелуева моста в реку, погибли 7 пассажиров, выжил только один. Сам водитель остался жив, недавно он был приговорен к 6 годам колонии. Параллельно были возбуждены уголовные дела в отношении начальника колонны и гендиректора компании.

Проверка ООО «Такси» выявила многочисленные нарушения. После расторжения договоров с ним маршруты передали «Пассажиравтотрансу», который и будет их обслуживать до момента подписания контрактов с «Вест-Сервисом». Собеседники «Фонтанки» прогнозировали такой исход торгов, так как в последнее время у «Такси» и «Вест-Сервиса» уже была общая диспетчеризация, представители и даже адреса. Сам упавший автобус также был зарегистрирован на компанию, связанную с «Вест-Сервисом».

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
pgrad
54 минуты
На арене цирка - всё те же клоуны.
aprahka
44 минуты
Теперь будем падать под новым названием?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Сбер: с начала года количество предпринимателей, открывших бизнес в СЗФО, выросло на 11 процентов
28 октября, 18:10
Новости компаний
Посмотрите в календарь: врачи рассказали, почему опасно не делать прививки взрослым и детям
27 октября, 18:00
Новости компаний
Кадровый голод: почему спрос на специалистов по кибербезопасности растет быстрее, чем их готовят
26 октября, 14:00
ТОП 5
Новости компаний
Сбер: с начала года количество предпринимателей, открывших бизнес в СЗФО, выросло на 11 процентов
28 октября, 18:10
Посмотрите в календарь: врачи рассказали, почему опасно не делать прививки взрослым и детям
27 октября, 18:00
Привлечь, воспитать или завоевать: как российский бизнес решает проблему острой нехватки IT-кадров
26 октября, 18:00
Кадровый голод: почему спрос на специалистов по кибербезопасности растет быстрее, чем их готовят
26 октября, 14:00
Как сохранить душевное равновесие и оптимизм в преддверии зимы
25 октября, 18:00
Стартовал прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
25 октября, 17:26
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 октября, 16:31
Сбер: с начала года объём портфеля кредитования девелоперов Северо-Запада превысил 470 млрд рублей
25 октября, 16:30
ГК «А101» предлагает выиграть квартиру в космической игре
25 октября, 16:30
Наше радио — музыка поколений
25 октября, 16:20
На отдых с 4G: МегаФон модернизировал сеть на озере Красногвардейское
25 октября, 16:12
Сбер представляет GigaChat MAX — персональный помощник, собеседник, соавтор и консультант
25 октября, 13:45