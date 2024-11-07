Тяжёлые подробности ДТП на Приморском шоссе. Мальчика сбил не только «Мерседес» борца, но и каршеринг

ДТП, напомним, произошло вечером 5 ноября на Приморском шоссе, 82. «Фонтанка» писала , что 26-летний мастер спорта по греко-римской борьбе на «Мерседесе 240» сбил 14-летнего подростка. Сначала сообщалось, что мальчик выходил из автобуса. Теперь выяснилось, что он пересекал дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Кроме того, в ходе разбирательства полиция обнаружила, что от удара мальчика отбросило в левую полосу движения, где на него наехал ещё и каршеринговый «КИА Рио». Об этом сначала не было известно, потому что водитель каршеринга останавливаться не стал — скрылся с места ДТП. Подростка в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, на следующий вечер он скончался.