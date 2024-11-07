Тяжёлые подробности ДТП на Приморском шоссе. Мальчика сбил не только «Мерседес» борца, но и каршеринг

Полиция Петербурга возбудила уголовное дело по факту аварии с подростком на Приморском шоссе. Она оказалась смертельной — спасти школьника не смогли. Об этом 7 ноября сообщает городское ГУ МВД.
ДТП, напомним, произошло вечером 5 ноября на Приморском шоссе, 82. «Фонтанка» писала, что 26-летний мастер спорта по греко-римской борьбе на «Мерседесе 240» сбил 14-летнего подростка. Сначала сообщалось, что мальчик выходил из автобуса. Теперь выяснилось, что он пересекал дорогу на запрещающий сигнал светофора.
Кроме того, в ходе разбирательства полиция обнаружила, что от удара мальчика отбросило в левую полосу движения, где на него наехал ещё и каршеринговый «КИА Рио». Об этом сначала не было известно, потому что водитель каршеринга останавливаться не стал — скрылся с места ДТП. Подростка в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, на следующий вечер он скончался.
Следователи главка возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда человеку (статья 264 УК РФ). По данным «Фонтанки», нарушение ПДД, сопряжённое с оставлением места аварии, вменяют как раз 42-летнему водителю каршерингового «КИА», жителю Зеленогорска. Его нашли вчера вечером. Он задержан на двое суток.
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