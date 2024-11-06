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Общество В Пуэрто-Рико на референдуме выбирали между независимостью, автономией или присоединением к США

В Пуэрто-Рико на референдуме выбирали между независимостью, автономией или присоединением к США

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5 комментариев

Жители Пуэрто-Рико на плебисците 6 ноября проголосовали за присоединение к США на правах полноценного штата. Об этом сообщает газета Nuevo Dia.

На референдум, помимо вступления в состав США, были вынесены еще два варианта, за которые можно было отдать свой голос: обретение независимости и создание расширенной автономии в виде ассоциированного государства с правом на самоуправление.

Сторонники присоединения к США в качестве штата набирают 56,82% голосов после подсчета более 86% бюллетеней. За обретение независимости выступили 30,85% пуэрториканцев, а за расширенную автономию — 12,33%.

Пуэрто-Рико — остров в Карибском море и неинкорпорированная организованная территория США. В 2020 году 52,5% пуэрториканцев уже высказывались за присоединение к США, но тогда администрация Дональда Трампа не учла этого волеизъявления, и конгресс не предпринял никаких действий по этому вопросу.

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Пуэрто-Рико Референдум Присоединение к США
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Комментарии
5
VKuser279092
22 минуты
А в США проводили референдум, хотят ли они присоединения этого "штата", с учётом особенностей его населения? Всё-таки, не Гавайи, и даже не Аляска.
Гость
12 минут
Тогда флаг будет некрасивым. Отказать!
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