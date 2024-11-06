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Общество Петербургский чиновник передал в Казанский собор привезенную с СВО икону и рассказал о своем ранении

Петербургский чиновник передал в Казанский собор привезенную с СВО икону и рассказал о своем ранении

1 540
11 комментариев

Ушедший на фронт во время мобилизации зампред комитета по молодежной политике Иван Есипов передал в Казанский собор икону Божьей матери. По его словам, эта икона спасла жизнь одному из военных, а значит, возле неё можно молиться о сохранении жизни бойцов.

Как рассказал «Фонтанке» Есипов, икону нашли поисковые отряды на местах боев под Сталинградом. «У неё сбит угол и, вероятно, так она спасла бойцу жизнь. Нам передали ее для молитвы и защиты, и она всегда находилась у меня с собой во внутреннем кармане кителя у сердца.

Икона не раз оберегала меня и моих бойцов от неминуемой гибели. В момент ранения она оберегла меня от неминуемой гибели», — рассказал чиновник. Он добавил, что во время ранения (он пострадал от атаки беспилотника) у него были сломаны обе ноги, но он все же смог сам выйти в безопасную зону. «Повторный сброс гранаты не взорвался, сохранив мне и бойцам жизни. В связи с этим многие бойцы нашего полка относятся к этой иконе как к святыне», — добавил он.

Есипов добавил, что сам обратился к митрополиту Варсонофию с просьбой разместить икону в Казанском соборе. «В Петербурге много святынь, посвящённых ратной славе русского воинства и защите родной православной веры, но нет места, где военнослужащие и члены их семей могли бы найти святыню, связанную именно с СВО». 

Есипов добавил, что каждое воскресенье в соборе планируют совершать молебен перед этой иконой.

О ранении Ивана Есипова стало известно год назад, с тех пор он проходит лечение в Петербурге. Ивана Есипова мобилизовали осенью 2022 года, через три месяца после свадьбы. Он стал гранатомётчиком и заместителем командира взвода.

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Комментарии
12
ДЕД
19 минут
Меня всегда умиляет, как они умудряются переиначить прямые заповеди Бога.
михаил.ру
22 минуты
какая слезоточивая история.
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