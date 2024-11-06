Илон Маск обвинил Google в предвзятых поисковых результатах в день выборов. Google пришлось объясняться

Миллиардер и сторонник кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа Илон Маск обвинил Google в предвзятых поисковых результатах: если вбивать в строку поиска «где проголосовать за Харрис», пользователям показывают ближайший избирательный участок, в то время как по запросу «где проголосовать за Трампа» такие результаты у пользователей не появляются. Об этом миллиардер написал в сети Х.

В Х Маск репостнул один из твитов пользователей с видео, на котором пользователь ищет, где голосовать за Дональда Трампа и за Камалу Харрис. «Вы тоже это видите?», — написал миллиардер.

На пост Маска в сети Х ответил официальный аккаунт Google. Дело в том, что запрос «где голосовать за Харрис» работал исключительно по той причине, что Харрис — это не только фамилия кандидата в президенты, но и названия округа в штате Техас. Так что поисковик всего лишь рекомендовал избирательные участки для жителей округа. В Google пообещали устранить неполадки и заметили, что очень мало избирателей в действительности ищут ближайшие участки с помощью подобных запросов. Маск поблагодарил Google за разъяснения.

«Мы это исправили», — позже сообщила компания в соцсети X.

Ранее в США арестовали американца, который угрожал устроить массовую стрельбу, если на выборах победит Трамп. Также в Штатах эвакуировали два избирательных участка из-за получения ложных угроз о минировании. Государственный секретарь штата Брэд Раффенспергер заявил, что угрозы поступили «из России».

5 ноября — основной день президентских выборов в США. О том, как прошла самая яркая президентская кампания в Штатах, рассказывает «Фонтанка». Биографии кандидатов читайте тут.