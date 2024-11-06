Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

2 м/c,

южн.

 762мм 95%
Подробнее
1 Пробки
USD 98,06
EUR 106,89
Долги по ЖКХ и компания священника
Наука без русских
Промышленный Петербург
Ипотека 2% в Луганске и Мариуполе
Трофейная техника в СПб
Новая станция метро
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Илон Маск обвинил Google в предвзятых поисковых результатах в день выборов. Google пришлось объясняться

Илон Маск обвинил Google в предвзятых поисковых результатах в день выборов. Google пришлось объясняться

727
1 комментарий

Миллиардер и сторонник кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа Илон Маск обвинил Google в предвзятых поисковых результатах: если вбивать в строку поиска «где проголосовать за Харрис», пользователям показывают ближайший избирательный участок, в то время как по запросу «где проголосовать за Трампа» такие результаты у пользователей не появляются. Об этом миллиардер написал в сети Х.

В Х Маск репостнул один из твитов пользователей с видео, на котором пользователь ищет, где голосовать за Дональда Трампа и за Камалу Харрис. «Вы тоже это видите?», — написал миллиардер.

На пост Маска в сети Х ответил официальный аккаунт Google. Дело в том, что запрос «где голосовать за Харрис» работал исключительно по той причине, что Харрис — это не только фамилия кандидата в президенты, но и названия округа в штате Техас. Так что поисковик всего лишь рекомендовал избирательные участки для жителей округа. В Google пообещали устранить неполадки и заметили, что очень мало избирателей в действительности ищут ближайшие участки с помощью подобных запросов. Маск поблагодарил Google за разъяснения.

«Мы это исправили», — позже сообщила компания в соцсети X.

Ранее в США арестовали американца, который угрожал устроить массовую стрельбу, если на выборах победит Трамп. Также в Штатах эвакуировали два избирательных участка из-за получения ложных угроз о минировании. Государственный секретарь штата Брэд Раффенспергер заявил, что угрозы поступили «из России».

5 ноября — основной день президентских выборов в США. О том, как прошла самая яркая президентская кампания в Штатах, рассказывает «Фонтанка». Биографии кандидатов читайте тут.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Илон Маск Google Камала Харрис Выборы в США
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Сила в Правде!!
39 минут
а ещё можно набрать в гугле "где проголосовать за путина в сша сегодня" результат будет ожидаемый. хе-хе.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Лето в подарок: путешествие мечты за покупку квартиры в «КВС»
5 ноября, 17:55
Новости компаний
Relax FM на высоте: ГПМ Радио отпраздновало запуск вещания новой станции в Петербурге
5 ноября, 13:16
Новости компаний
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
На Царскосельских холмах завершился «зелёный» сезон
5 ноября, 18:00
Лето в подарок: путешествие мечты за покупку квартиры в «КВС»
5 ноября, 17:55
Выдачи по семейной ипотеке продолжаются
5 ноября, 17:35
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
5 ноября, 16:55
Relax FM на высоте: ГПМ Радио отпраздновало запуск вещания новой станции в Петербурге
5 ноября, 13:16
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
Царскосельские холмы — территория детства
1 ноября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30