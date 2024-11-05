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Общество Клонированная самка черноногого хорька впервые родила здоровых детенышей

Клонированная самка черноногого хорька впервые родила здоровых детенышей

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4 комментария

Самка черноногого хорька Антония, клонированная из генетического материала, собранного в 1988 году, родила здоровых детенышей и стала первой клоном-матерью среди хорьков. Об этом 5 ноября пишет Interesting Engineering.

Исходная ДНК хорька по имени Вилла с ценным генетическим разнообразием хранилась более трех десятилетий в замороженном состоянии в зоопарке Сан-Диего. По словам Пола Маринари, старшего куратора Национального зоопарка и Института биологии охраны природы Смитсоновского института, новые генетические линии от потомства Антонии ввиду этой особенности Виллы смогут усилить здоровье всего вида.

Клонировать черноногих хорьков начали в 2020 году, тогда же родилась первая клонированная особь — Элизабет Энн, которая стала первопроходцем метода, хоть и не могла воспроизводить потомство. За ней последовали самки Норин и Антония, последняя из которых и родила тройню от самца Урчина. Один из детенышей скончался, двое выжили. Мать с детенышами останутся под наблюдением в Национальном зоопарке. Ежегодно от 150 до 220 черноногих хорьков в рамках программы разведения выпускаются в природу на западе США, в Мексике и Канаде.

Численность черноногих хорьков начала сокращаться в XX веке ввиду утраты среды обитания и эпидемий, так что в начале 1980-х годов их даже считали вымершими.

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Клонирование Самка хорька Черноногий хорек Антония США
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Комментарии
4
Заливщик голосовых планок
1 час
О! Клонирование - это жэ решение демографического вопроса! :)
ixform
1 час
нужно клонировать Ленина
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