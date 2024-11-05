Видео: бешеный «Матиз» едет на ЗСД навстречу потоку. В магистрали рассказали, что с ним стало

«Слабоумие и отвага» — под таким девизом совершил заезд по ЗСД водитель малолитражки «Дэу Матиз». Ехал он по встречной полосе. Читатель «Фонтанки» Сергей 5 ноября поделился видео, сделанным минувшим вечером, около 23:10, на северном участке дороги. Машинка летит в левом ряду, хорошо, что с включенными фарами.

Источник: читатель «Фонтанки»

В пресс-службе компании «Магистраль Северной столицы» «Фонтанке» подтвердили факт нарушения. Водителя задержала охрана скоростной магистрали и передала ГИБДД. К счастью, обошлось без аварий.