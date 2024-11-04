Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода

ясная погода, без осадков

ощущается как -3

2 м/c,

с-з.

 765мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 97,55
EUR 106,14
Трофейная техника в СПб
Как спилить дерево
Промышленный Петербург
Новая станция метро
Как разоряли музеи
Канье едет в Петербург?
Кому повысят пенсии
Экскаватор федерального масштаба
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Константин Эрнст сравнил Стива Джобса с Гитлером

Константин Эрнст сравнил Стива Джобса с Гитлером

1 890
20 комментариев

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст, выступая на научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее», сравнил Джобса с Гитлером, сообщает РИА Новости 4 ноября.

«У меня, например, лично Стив Джобс находится в череде персонажей, где в очереди перед ним незадолго стоит Адольф Гитлер», — сказал Эрнст, уточнив, что iPhone — это чрезвычайно вредная и чудовищная вещь, потому что она разрушает связи между людьми.

«Вы общение со своими друзьями изводите тоже на звонки, а потом уже эсэмэски, потому что звонить уже сейчас по этике не очень культурно», — пояснил он.

Научно-фантастический симпозиум «Создавая будущее» проходит в Москве с 4 по 6 ноября. Согласно информации с сайта симпозиума, в первый день прошло более 20 мероприятий по четырем направлениям: будущее человека, будущее технологий, будущее многополярного мира и будущее цивилизаций. 4 ноября в работе симпозиума приняли участие 3 тысячи человек.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Константин Эрнст
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY7
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
20
mwr
55 минут
это всё от невежества - сотовые телефоны с индернетом делали за долго до iphone. ну и крылов с свиньей под дубом, конечно, вспоминается
Эд Хэммет
46 минут
Пошел по пути Димона? Чем бредовее заява, тем легче понравиться кукловодам?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
Новости компаний
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30
ТОП 5
Новости компаний
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
Царскосельские холмы — территория детства
1 ноября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30
БСПБ для бизнеса: бесплатные переводы до 1 млн рублей и бесплатное обслуживание при открытии счета
1 ноября, 16:45
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звёзд»
1 ноября, 16:17
Объявлены торги по распределению квот на вылов камчатского краба
1 ноября, 15:54
«Строительный трест» обновил фирменный стиль и представил новый логотип
1 ноября, 14:05
Добрые соседи «Образцовых кварталов»
31 октября, 18:00