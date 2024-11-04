Константин Эрнст сравнил Стива Джобса с Гитлером

«У меня, например, лично Стив Джобс находится в череде персонажей, где в очереди перед ним незадолго стоит Адольф Гитлер», — сказал Эрнст, уточнив, что iPhone — это чрезвычайно вредная и чудовищная вещь, потому что она разрушает связи между людьми.

«Вы общение со своими друзьями изводите тоже на звонки, а потом уже эсэмэски, потому что звонить уже сейчас по этике не очень культурно», — пояснил он.

Научно-фантастический симпозиум «Создавая будущее» проходит в Москве с 4 по 6 ноября. Согласно информации с сайта симпозиума, в первый день прошло более 20 мероприятий по четырем направлениям: будущее человека, будущее технологий, будущее многополярного мира и будущее цивилизаций. 4 ноября в работе симпозиума приняли участие 3 тысячи человек.