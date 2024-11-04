Петербуржцы пришли посмотреть на трофейную военную технику. Показываем, как выглядит выставка

Источник: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»







В День народного единства в Петербурге открылась выставка трофейной военной техники. Проходит она в музейно-историческом парке «Россия — моя история».

В понедельник, 4 ноября, в парке собралось достаточно много людей — от молодых до пенсионеров. Жители города ловят солнечную погоду и изучают иностранную технику. Всего представлены 22 экземпляра производства от Австралии и США до Турции, Финляндии и Украины.

1 из 12 Источник: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»

В Петербург техника прибыла с харьковского и сумского направлений. Среди трофеев четыре гусеничных образца и 18 образцов колесной техники — «Абрамс», БМП «Брэдли» и бронетранспортеры М113.

Выставка будет проходить в Петербурга с 4 по 28 ноября.