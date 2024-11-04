Петербуржцы пришли посмотреть на трофейную военную технику. Показываем, как выглядит выставка

В День народного единства в Петербурге открылась выставка трофейной военной техники. Проходит она в музейно-историческом парке «Россия — моя история».
В понедельник, 4 ноября, в парке собралось достаточно много людей — от молодых до пенсионеров. Жители города ловят солнечную погоду и изучают иностранную технику. Всего представлены 22 экземпляра производства от Австралии и США до Турции, Финляндии и Украины.
В Петербург техника прибыла с харьковского и сумского направлений. Среди трофеев четыре гусеничных образца и 18 образцов колесной техники — «Абрамс», БМП «Брэдли» и бронетранспортеры М113.
Выставка будет проходить в Петербурга с 4 по 28 ноября.
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