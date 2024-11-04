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Общество Петербуржцы пришли посмотреть на трофейную военную технику. Показываем, как выглядит выставка

Петербуржцы пришли посмотреть на трофейную военную технику. Показываем, как выглядит выставка

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20 комментариев

В День народного единства в Петербурге открылась выставка трофейной военной техники. Проходит она в музейно-историческом парке «Россия — моя история».

В понедельник, 4 ноября, в парке собралось достаточно много людей — от молодых до пенсионеров. Жители города ловят солнечную погоду и изучают иностранную технику. Всего представлены 22 экземпляра производства от Австралии и США до Турции, Финляндии и Украины.

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В Петербург техника прибыла с харьковского и сумского направлений. Среди трофеев четыре гусеничных образца и 18 образцов колесной техники — «Абрамс», БМП «Брэдли» и бронетранспортеры М113.

Выставка будет проходить в Петербурга с 4 по 28 ноября.

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Комментарии
21
264731541
34 минуты
Сторонники «Можем повторить» и «Киев за три дня» собрались на коллективные колядки.
Slava_Rossii2
30 минут
Судя по фото, нагнали на выставку бюджетников и урапатриотические организации.
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