В Петербурге с 4 ноября выставят 22 единицы трофейной военной техники

В Петербург привезли трофейную военную технику. Посмотреть на машины, ставшие экспонатами, можно будет в музейно-историческом парке «Россия — Моя история» с 4 ноября.
Согласно списку трофейных образцов военной техники, всего на выставке будут представлены 22 единицы гусеничной и колесной техники производства Австралии, США, Великобритании, Канады, Турции, Франции, Финляндии, Украины.
Среди них четыре гусеничных образца и 18 образцов колёсной техники — «Абрамс», БМП «Брэдли» и бронетранспортёры М113. Как указывают авторы выставки, боевые машины прибыли с харьковского и сумского направлений.
Выставка откроется в День народного единства, 4 ноября, и продлится до 28-го числа.
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