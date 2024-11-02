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Город В Петербурге с 4 ноября выставят 22 единицы трофейной военной техники

В Петербурге с 4 ноября выставят 22 единицы трофейной военной техники

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17 комментариев

В Петербург привезли трофейную военную технику. Посмотреть на машины, ставшие экспонатами, можно будет в музейно-историческом парке «Россия — Моя история» с 4 ноября.

Согласно списку трофейных образцов военной техники, всего на выставке будут представлены 22 единицы гусеничной и колесной техники производства Австралии, США, Великобритании, Канады, Турции, Франции, Финляндии, Украины.

Среди них четыре гусеничных образца и 18 образцов колёсной техники — «Абрамс», БМП «Брэдли» и бронетранспортёры М113. Как указывают авторы выставки, боевые машины прибыли с харьковского и сумского направлений.

+4

Выставка откроется в День народного единства, 4 ноября, и продлится до 28-го числа.

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Комментарии
17
Игoрь
1 час
Танков нет, одни какие-то невзрачные бронемашины
Slava_Rossii2
52 минуты
В чём смысл этой выставки?
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