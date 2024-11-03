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Общество В Австралии умер крупнейший в мире крокодил. Он прожил больше ста лет

В Австралии умер крупнейший в мире крокодил. Он прожил больше ста лет

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2 комментария

Самец гребнистого крокодила (Crocodylus porosus) Кассиус умер в австралийском заповеднике «Парк крокодилов Маринленд». Точный его возраст неизвестен, но зоологи полагают, что ему было больше 110 лет на момент смерти.

Крокодил родился и прожил большую часть жизни в дикой природе, нападал на скот местных жителей и моторные лодки. В 1980-х годах его поймали и перевезли в заповедник, где он продолжал расти: длина Кассиуса достигала 5,48 м, а вес перевалил за тонну. Гребнистые крокодилы, одни из крупнейших современных хищников на планете, уступают в размерах лишь некоторым акулам и зубатым китам. Crocodylus porosus также один из древнейших видов крокодилов, появившийся в интервале от 12 до 6 миллионов лет назад. Максимальная продолжительность их жизни в наше время — около 70 лет, но может превышать и 100.

В 2011 году Кассиус попал в Книгу рекордов Гиннесса как «самый большой в мире крокодил в неволе».

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Крокодил Кассиус Австралия
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Комментарии
2
111111111111118
1 час
Крокодил, крокожу и буду крокодить! А не нравится - крокодите мимо...
Гость
1 час
Да какая разница, вот в США Байден белку Арахис и енота Фреда - убил.
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