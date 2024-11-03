В Австралии умер крупнейший в мире крокодил. Он прожил больше ста лет

Крокодил родился и прожил большую часть жизни в дикой природе, нападал на скот местных жителей и моторные лодки. В 1980-х годах его поймали и перевезли в заповедник, где он продолжал расти: длина Кассиуса достигала 5,48 м, а вес перевалил за тонну. Гребнистые крокодилы, одни из крупнейших современных хищников на планете, уступают в размерах лишь некоторым акулам и зубатым китам. Crocodylus porosus также один из древнейших видов крокодилов, появившийся в интервале от 12 до 6 миллионов лет назад. Максимальная продолжительность их жизни в наше время — около 70 лет, но может превышать и 100.