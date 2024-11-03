В Перми пропал первый официально трудоустроенный кот Барсик

В Перми пропал первый официально трудоустроенный в России кот Барсик, работавший в пермской строительной компании. Об этом 3 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на хозяина питомца — журналиста Василия Кучумова.

За поимку беглеца Кучумов обещает 100 000 рублей и 5000 рублей за фото кота с локацией места, где он был обнаружен. Барсика не видели уже трое суток.

Барсик приобрел известность как кот-бизнесмен в 2016 году. Пермская стройкомпания приняла его на работу и платила зарплату в размере более 30 тысяч рублей за то, что Барсик первым входил в новые квартиры клиентов, у которых не было домашнего любимца. Согласно примете, кошка, входящая в дом первой, приносит счастье владельцам жилища.