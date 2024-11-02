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Город Началась замена Цимбалинского путепровода

Началась замена Цимбалинского путепровода

3 531
18 комментариев

Проект реконструкции Цимбалинского путепровода в Петербурге получил разрешение на строительство. Документ был опубликован на сайте Госстройнадзора. Разрешение будет действовать до ноября 2028 года.

Как указано в документе, речь идет о реконструкции и новом строительстве. Длина линейного объекта составит 975 метров. Из них сам путепровод имеет протяженность 450 метров, остальное — подпорные стенки и участки улиц Цимбалина и Белы Куна. В границы строительства попали 15 земельных участков.

Также планируется построить съезд к Фарфоровскому посту и съезд на территорию РЖД.

В качестве застройщика выступает комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Стоимость проекта за время проектирования подорожала вдвое и сейчас составляет 9,2 млрд рублей.

«Фонтанка» показывала, как выглядит концепция нового путепровода.

За сохранение Цимбалинского путепровода боролись градозащитники, они просили отдать его пешеходам и велосипедистам, а не реконструировать так, что от вековой переправы — одной из самых старых в Петербурге — фактически ничего не останется. Цимбалинский путепровод был построен в 1910 году.

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Комментарии
18
169991062
52 минуты
дык, он ширше-то станет, али нет ? Иначе зачем вообще распиливать бабло ?
Danik
32 минуты
Что-то не очень понятно. С одной стороны пешеходв, с другой велосипедисты. Ну и как они разъезжаться и расходиться будут? Да и съезжаться тоже. Опять красивые картинки без ума или у нас все по плану?) Фонарики хлипенькие. Темно.
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