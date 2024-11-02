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Происшествия Петербуржца ждет суд за смерть брата. Он избил его лопатой за смех над мертвой кошкой

Петербуржца ждет суд за смерть брата. Он избил его лопатой за смех над мертвой кошкой

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16 комментариев

В Петербурге мужчина избил своего старшего брата лопатой. Последний умер через неделю после этого. Теперь местному жителю придется отвечать за произошедшее перед судом. Подробности этой истории 2 ноября сообщает прокуратура Петербурга.

В августе текущего года 43-летний местный житель во дворе своего дома на Утиной улице прощался со своей любимой кошкой. Для ее захоронения он выкопал небольшую яму. В этот момент старший брат мужчины проходил мимо. По всей видимости, это зрелище ему показалось забавным, и он посмеялся. Младшего одолела ярость, он схватился за лопату и 11 раз ударил ею родственника. Последнего госпитализировали. Через неделю он умер в больнице.

43-летний мужчина обвиняется по статье, связанной с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Рассматривать уголовное дело будет Приморский районный суд.

«Фонтанка» писала, что у петербуржца богатое криминальное прошлое. За плечами у него кражи, грабежи, разбой, вымогательство и убийство.

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Комментарии
16
Панкихой
1 час
Смех без причины - признак дурачины.
274836999
1 час
Котики - это святое!
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