Петербуржца ждет суд за смерть брата. Он избил его лопатой за смех над мертвой кошкой

В Петербурге мужчина избил своего старшего брата лопатой. Последний умер через неделю после этого. Теперь местному жителю придется отвечать за произошедшее перед судом. Подробности этой истории 2 ноября сообщает прокуратура Петербурга.

В августе текущего года 43-летний местный житель во дворе своего дома на Утиной улице прощался со своей любимой кошкой. Для ее захоронения он выкопал небольшую яму. В этот момент старший брат мужчины проходил мимо. По всей видимости, это зрелище ему показалось забавным, и он посмеялся. Младшего одолела ярость, он схватился за лопату и 11 раз ударил ею родственника. Последнего госпитализировали. Через неделю он умер в больнице.

43-летний мужчина обвиняется по статье, связанной с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Рассматривать уголовное дело будет Приморский районный суд.

«Фонтанка» писала, что у петербуржца богатое криминальное прошлое. За плечами у него кражи, грабежи, разбой, вымогательство и убийство.