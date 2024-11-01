Сайт «Юнармии» хакнули. Снова

Сайт российского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» 1 ноября был взломан. Информацию об этом изданию РБК подтвердил первый заместитель начальника главного штаба «Юнармии» Виктор Кауров.
По его словам, это произошло не впервые и подобные инциденты случались ранее.
«Атаки ведутся не только на сайт, но и через СМИ иностранных государств, в том числе через украинские ресурсы», — сказал Кауров и добавил, что они направлены на «распространение лжи о движении „Юнармия“, его деятельности и ценностях».
Изначально при заходе на сайт движения появлялась картинка с оскорблением организации, затем стала отображаться ошибка 502.
В настоящее время сайт «Юнармии» восстановил работоспособность. На нем сообщается, что движение было создано в 2016 году по инициативе министра обороны Сергея Шойгу.
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