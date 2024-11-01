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Происшествия Светофоры около станции «Приморская» не работают второй день. Что там случилось

Светофоры около станции «Приморская» не работают второй день. Что там случилось

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В Петербурге у станции метро «Приморская» второй день не работают светофоры. Речь идет о перекрестке Наличной улицы и Новосмоленской набережной. Об этом «Фонтанке» сообщили читатели. В пресс-службе «Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» 1 ноября нам рассказали, в чем же дело.

«Для перетяжки кабеля приходится вскрывать тротуары. Работы со вчерашнего дня идут полным ходом. Если новых трудностей не возникнет, планируем сегодня запустить СО», — уточнили в пресс-службе СПб ГКУ «ДОДД».

По состоянию на 18:20, сервис «Яндекс.Карты» раскрасил вышеуказанный перекресток красно-бордовым цветом. За час до этого водители писали, что за 10 минут удалось проехать только 10 метров.

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