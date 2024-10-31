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Происшествия Обитатели дома в Колпино жили с мумией в подвале

Обитатели дома в Колпино жили с мумией в подвале

3 510
5 комментариев

Мумифицированный труп неизвестного мужчины был обнаружен накануне в Колпинском районе Петербурга, об этом «Фонтанке» стало известно 31 октября.

В среду утром в полицию позвонил житель дома 60 по улице Тверской в Колпино. Он рассказал о найденном в подвале мертвеце. На место прибыла следственно-оперативная группа, которая вынесла из технического помещения труп неизвестного гражданина лет 50 на вид. Тело лежало так долго, что успело высохнуть.

Покойный направлен в морг на экспертизу для установления причины смерти.

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Комментарии
6
AndrewBarsik
10 минут
Подумаешь- удивили! Мы все живём с мумией в бункере.
282556445
55 минут
Жители Колпино египтяне.
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