Обитатели дома в Колпино жили с мумией в подвале

Мумифицированный труп неизвестного мужчины был обнаружен накануне в Колпинском районе Петербурга, об этом «Фонтанке» стало известно 31 октября.

В среду утром в полицию позвонил житель дома 60 по улице Тверской в Колпино. Он рассказал о найденном в подвале мертвеце. На место прибыла следственно-оперативная группа, которая вынесла из технического помещения труп неизвестного гражданина лет 50 на вид. Тело лежало так долго, что успело высохнуть.

Покойный направлен в морг на экспертизу для установления причины смерти.