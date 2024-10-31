Ущерб в 1,3 млрд рублей по делу о поставках некачественных продуктов для нужд Минобороны не снижается

Ущерб по делу о растрате при поставке некачественных продуктов для нужд Минобороны РФ, в которой обвиняют топ-менеджеров АО «Грязинский пищевой комбинат», не возмещается. Об этом 31 октября сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

«Ущерб по делу остается все тем же — 1,3 миллиарда рублей. Он не возмещается и на сегодняшний день не меняется», — отметил собеседник агентства.

В июле этого года Басманный суд Москвы арестовал совладельцев Грязинского пищевого комбината Валерия Ковалевича, Александра Михаленко и Эльвиру Смирнову по делу о поставках в армию некачественных продуктов по завышенным ценам. Тогда им предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Известно, что их причастность к делу о растрате, по которому проходит генерал армии Дмитрий Булгаков, подтверждается показаниями свидетелей и результатами обысков.

Позже фигуранты дела Булгакова обратились в суд с просьбой освободить их из-под стражи. Валерий Ковалевич, Александр Михаленко и Эльвира Смирнова, по данным ТАСС, аргументировали свое прошение тем, что они являются предпринимателями, а не государственными служащими, в связи с чем им должно быть предоставлено право на более мягкую меру пресечения. Тем не менее суд не удовлетворил просьбу совладельцев Грязинского пищевого комбината.