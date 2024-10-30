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Общество «Ответку отправили»: Кадыров рассказал о «возмездии» за атаку украинских БПЛА на Университет спецназа имени Путина

«Ответку отправили»: Кадыров рассказал о «возмездии» за атаку украинских БПЛА на Университет спецназа имени Путина

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13 комментариев

ВКС МО России 30 октября в 4:00 и в 5:30 утра нанесли два удара «Геранями» по центру управления беспилотных систем Генштаба ВСУ в Киеве. Об этом в среду сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Удары он назвал «возмездием» за вчерашнюю атаку беспилотников на Российский университет спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе (РУС).

«Я говорил накануне, что возмездия за вчерашнюю атаку на здание РУС ждать долго не придется. Ответку отправили уже сегодня», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, из пораженного «Геранями» здания в столице Украины якобы проводилось управление беспилотником, который прилетел во вторник в Гудермес. Сам удар Кадыров назвал «очень результативным» и заявил, что в его результате погибли 9 человек и 17 получили ранения.

Кадыров приложил к публикации фотографию, на которой можно различить поврежденную кровлю здания — оригинал снимка ранее опубликовал экс-депутат Верховной рады Игорь Мосейчук, сообщивший о повреждении здания Генштаба после атаки ВС РФ 30 октября. В самом Генштабе не комментировали инцидент. Где и когда именно сделан этот снимок, неизвестно.

БПЛА атаковал здание Университета спецназа в Чечне сегодня утром. Сразу после этого Кадыров пообещал возмездие. Это первая атака БПЛА по объекту на территории Чечни. Позднее Рамзан Кадыров прибыл в Гудермес и осмотрел подвергшееся утром атаке БПЛА здание.

Ближе к вечеру вторника Кадыров сообщил, что при атаке на РУС погибли находившиеся там украинские пленные, хотя перед этим он сам утверждал, что «в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания», жертв и пострадавших в результате атаки нет, а пожар потушен.

29 апреля текущего года куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина стал сын главы Чечни Адам Кадыров.

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Комментарии
13
07.10.1952
1 час
Университет спецназа имени Путина, который курирует 16-летний Адам Кадыров. Петросян отдыхает
266097915
1 час
А чего до этого не нанесли? Дождались
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