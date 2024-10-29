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Общество Суд в Петербурге рекомендовал водителю любить родину в рамках закона

Суд в Петербурге рекомендовал водителю любить родину в рамках закона

В Петербурге перед судом предстал водитель, уличенный в незаконном использовании спецсигналов. Свой поступок он объяснил любовью к родине.

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Мужчину остановили около 3 часов ночи 28 сентября на улице Сперанского. Он ехал на своем Haval, включив устройство для подачи специальных световых сигналов. Светодиодная балка бело-сине-красного цвета была установлена на лобовом стекле в салоне машины при помощи присосок. Разрешения на спецсигналы у мужчины при этом не было, рассказала 29 октября в своем телеграм-канале руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

В протоколе автомобилист написал, что световыми сигналами выражал любовь к родине. «Не знал, что в нашем государстве запрещено любить свою Родину и гордиться ее символикой», — сетовал он.

В суд водитель не явился. Мировой судья судебного участка признала мужчину виновным в использовании спецсигналов без соответствующего разрешения. В соответствии со статьей 12.5 КоАП РФ его лишили водительских прав на 1,5 года, а световой прибор конфисковали.

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Комментарии
9
Слава России!
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