Водителя лазурного отлучили от дорог после массового ДТП с автобусами на Восстания. Он признал вину

Куйбышевский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о запрете определённых действий для водителя 54-го автобуса, устроившего ДТП в центре Петербурга. Мурат Желдашев признал вину и не возражал против того, чтобы стать пассажиром.

Источник: «Фонтанка.ру»

Как сообщил корреспондент «Фонтанки» 29 октября из зала суда, Желдашеву запретили садиться за руль. Кроме того, его обязали своевременно являться по вызовам следователя, прокурора и суда.

Желдашеву вменяют нарушение правил дорожного движения. Обвинение ему ещё не предъявлено. При этом, как следует из его показаний, оглашённых в суде, он признаёт вину и раскаивается.

На запрете определённых действий для водителя настаивала полиция. Прокуратура поддержала ходатайство. Сам подозреваемый тоже не был против.

Он воспитывает троих детей, работает в «Пассажиравтотрансе». Прошлым летом, следует из показаний жены, уже терял сознание за рулём. Тогда его увезли в больницу и отпустили в этот же день.

В «ПАТ» сообщали, что утром 27 октября Желдашев потерял сознание за рулём 54-го автобуса при повороте с Невского проспекта на Лиговский. По данным «Фонтанки», в больнице диагностировали только сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

По словам водителя, он не помнит, как остановил автобус: очнулся уже на носилках.

27 октября около 9 часов утра лазурный МАЗ повернул с Невского на Лиговский проспект на красный сигнал светофора и столкнулся с белым автобусом «Волгабас» и двумя машинами (видео). Удар пришелся как раз на заднюю часть салона, где находились люди.

В результате столкновения четырех транспортных средств медицинская помощь потребовалась как минимум десятерым пострадавшим. По предварительным данным «Фонтанки», среди них шесть женщин в возрасте 22-57 лет, мужчины 26 и 39 лет, а также дети в возрасте четырех лет (ранее сообщалось о третьем пострадавшем несовершеннолетнем). Двух женщин 57 и 50 лет госпитализировали, им причинен тяжкий вред здоровью. Остальные после оказания медпомощи отпущены в удовлетворительном состоянии.

Как стало известно «Фонтанке», в карьере водителя уже был эпизод, требовавший озаботиться собственным здоровьем.