Автомобилист стал фигурантом уголовного дела после встречи с ГАИ на проспекте Маршала Жукова

Автомобилист отправился в участок после встречи с сотрудниками Госавтоинспекции в Красносельском районе Петербурга. Причиной задержания стало обнаруженное в машине оружие. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 29 октября.

«Шкоду Октавию» остановили около трех часов ночи 27 октября у дома 25 по проспекту Маршала Жукова. За рулем находился 32-летний мужчина, во время осмотра инспекторы обнаружили предмет, конструктивно схожий с боевым пистолетом, с 13 патронами.

Согласно экспертизе, автомобилист перевозил сигнальный пистолет, кустарно переделанный в гладкоствольный и пригодный для стрельбы как боевыми патронами, так и патронами травматического действия. Согласно базе данных, на учете как владелец оружия он не состоит.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 222 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Мужчину задержали.

Как стало известно «Фонтанке», задержанным оказался 32-летний уроженец Чечни, проживающий в поселке Щеглово Всеволожского района Ленобласти. В ноябре 2023 года в Центральном районе города его задерживали пьяным за рулем. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, официально не трудоустроен.