В Туле толпа избила мужчину, который оказался полицейским. Он в больнице с переломами

Массовая драка, в которой пострадал сотрудник полиции, произошла в Туле в ночь на 28 октября. В момент конфликта, который возник у круглосуточного магазина на Молодежном бульваре, полицейский был не при исполнении, пишет 71.RU.

По данным портала, шумная компания распивала алкоголь рядом с магазином. Полицейский сделал им замечание, после чего толпа налетела на него.

Сотрудник правоохранительных органов оказался в больнице, где ему диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, переломы, множественные гематомы и ушибы. Нападавшие, которых было больше 10 человек, сбежали.

По словам свидетелей драки, которые приводит тульский портал MySlo, толпа пьяных мужчин (предположительно, жителей табора) напала на оппонентов, находящихся в численном меньшинстве.

Люди рассказывают, что несколько раз звонили в экстренные службы, а кто-то из жителей соседнего дома даже бросал в окно петарды, чтобы отпугнуть дерущихся. Медицинскую помощь, добавили очевидцы, после конфликта оказывали одному человеку.

В региональном УМВД порталу прокомментировали, что по факту случившегося проводится проверка. Участников драки ищут.

UPD: В пресс-службе УМВД по Тульской области сообщили, что в результате конфликта за медицинской помощью обратились три человека, один из которых госпитализирован. В настоящее время в отдел полиции «Зареченский» для проверки на причастность к драке доставлены три человека. Проверка продолжается.

Ранее в Челябинской области разгорелся конфликт между жителями Коркино и представителями кочевого народа после убийства 40-летней таксистки Елены Сарафановой. Утром 24 октября ее нашли мертвой в частном секторе. У нее остались двое сыновей и муж. Ближе к вечеру сотрудники МВД и ФСБ задержали двоих подозреваемых, причастность к совершению преступления установили для 17-летнего (известно, что он глухонемой). Жители Коркино собрались на стихийный сход, начались погромы и беспорядки, участвовали около 150 человек. Задержано более 40 человек. Двое были ранены, предполагаемый стрелок задержан.