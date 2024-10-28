Авария оставила без света семь домов в Выборгском районе

Источник: читатель «Фонтанки»







Дома на Астраханской и Саратовской улице в Выборгском районе Петербурга остались без света из-за аварии. Об этом вечером 28 октября «Фонтанке» сообщил читатель.

Источник: читатель «Фонтанки»

«Дома и уличное освещение — всё выключено, — сообщил он. — И так уже в течение часа».

По данным «Фонтанки», произошла авария на кабельных сетях, в зону аварии попали семь домов. Им обещают вскоре вернуть электричество.

«Специалисты „Россети Ленэнерго“ ведут восстановительные работы в районе улицы Саратовская после технологического нарушения на оборудовании 0,4 кВ, — сообщили „Фонтанке“ в пресс-службе сетевой компании. — Бригады компании выехали на место сразу после поступления сигнала о нарушении электроснабжения. В ближайшее время электроснабжение будет возобновлено».

Обновлено: по данным на 21:52, все дома запитаны, сообщили в «Россети Ленэнерго».